Лувр в Абу-Даби отложил показ самой дорогой картины в мире

Полотно "Спаситель мира" должно было быть показано в Лувре Абу-Даби 18 сентября. По информации местного издания The National, музей мог отложить показ до годовщины своего открытия, которое будет праздноваться 11 ноября. Издание ссылается на "спекуляции"; никаких официальных сведений на этот счет нет.

С 2013 по 2017 годы картина принадлежала российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В ноябре 2017 года он продал ее на торгах Christieʼs в Нью-Йорке.

Торги продолжались 20 минут, на картину претендовали два покупателя. В итоге "Спасителя мира" продали за рекордные 450 миллионов долларов. Произведение стало самой дорогой картиной в истории искусства.

Из России в Абу-Даби

По данным The New York Times, картину приобрел принц Саудовской Аравии Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд в интересах министерства культуры и туризма Абу-Даби. До покупки о принце практически ничего не было известно. Как пишет NYT, аукционному дому Christie's он объяснил, что заработал деньги на покупку картины благодаря сделкам с недвижимостью. Аль Сауда называют человеком, близким к саудовскому крон-принцу Мохаммеду бин Салману.

До Дмитрия Рыболовлева картиной владел швейцарский арт-дилер Ив Бувье. В 2013 году Бувье приобрел картину за 80 миллионов долларов и перепродал ее Рыболевлеву за 127 миллионов.

Узнав о такой серьезной "надбавке" после покупки картины, российский бизнесмен подал на Бувье в суд за мошенничество. Когда Дмитрий Рыболовлев сам продал картину в несколько раз дороже той стоимости, за которую ее приобрел, суд Нью-Йорка закрыл дело против Бувье.

Сомнения в подлинности

"Спаситель мира" - единственная из примерно двух десятков картин Да Винчи, которая до сих пор находилась в частных коллекциях. Предположительно, она была написана примерно в 1505 году. Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.

Вопрос о принадлежности картины кисти Леонардо Да Винчи вызывает сомнения у некоторых экспертов. С XVII века картина находилась в Великобритании и неоднократно меняла владельцев, но никто из них не считал, что это работа Да Винчи.

Ее неоднократно реставрировали и продавали за суммы, не превышающие 10 тысяч долларов. До 2011 года официально считалось, что это копия утерянной картины итальянского мастера, которую сделал один из учеников Да Винчи.