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Исследование: в соцсетях распространились сексуальные притеснения детей и подростков

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Финская правозащитная организация Pelastakaa lapset провела исследование, согласно которому многие молодые пользователи соцсетей не против обмена фото и видео эротического содержания со сверстниками, передает Yle.

Притеснения сексуального характера в адрес ровесников становится распространенным явлением среди молодежи. В течение прошлого года почти каждый третий ребенок или подросток был свидетелем сексуальных притеснений в сети, совершаемых другим ребенком или подростком.

Явление имеет различное распространение в зависимости от пола: так, более 10% девочек и менее 5% мальчиков заявили об испытанных ими проявлениях сексуальных притеснений в интернете.

В опросе приняли участие 3200 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Многие молодые пользователи соцсетей не против того, чтобы отправлять фото и видео эротического содержания сверстнику. Часто дети и подростки воспринимают сексуальные притеснения в соцсетях и связанный с этим буллинг как шутку. Значительная часть респондентов, тем не менее, считают подобное поведение обидным.

Согласно опросу, наиболее популярными соцсетями среди детей и подростков являются Snapchat, Instagram и WhatsApp.

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