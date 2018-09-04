Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

55-летний португалец в письменной форме признал, что будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.

Осенью прошлого года представители Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.

Теперь же, с учетом признательных показаний Моуринью и назначенного ему наказания, дело против португальца закрыто.

Кто такой Жозе Моуринью

Жозе Моуринью – один из самых успешных тренеров в современном футболе, титулов он добивался практически с каждым клубом, в котором работал. Еще работая в португальском "Порту", он дважды выиграл чемпионат страны, по разу – Кубок Португалии и Суперкубок Португалии. Но главными его достижениями в "Порту" являются выигранные им Кубок УЕФА и на следующий сезон – Лига чемпионов.

После триумфа с "Порту" Моуринью в 2004 году принял приглашение от лондонского "Челси", который он вскоре трижды привел к золоту чемпионата Англии и к победе в ряде других клубов.

С 2008 по 2010 годы Моуринью работал уже в итальянском "Интере", где осчастливил местных болельщиков выигрышем как национального чемпионата (дважды), так и Лиги чемпионов, Кубка Италии, Суперкубка Италии (по разу).

Следующим клубом португальского специалиста стал как раз "Реал", вместе с этой командой он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В мае 2016 года Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед", где также добился неоднократного успеха, выиграв Кубок английской Лиги, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

Тенденция, однако

Моуринью - не единственный обвиняемый в неуплате налогов человек, связанный с испанским футболом.

В марте нынешнего года суд потребовал пять лет тюрьмы для бывшего полузащитника сборной Испании, мадридского "Реала", мюнхенской "Баварии", английского "Ливерпуля" и ряда других клубов Хаби Алонсо.

Как сообщалось, испанские налоговые органы выявили ряд нарушений налогового кодекса со стороны спортсмена: футболист использовал подставную фирму для использования маркетинговых прав. Отмечалось, что испанцу грозит до восьми лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 8 млн евро.

В феврале суд в Испании приговорил нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами. Игрок обвиняется в том, что, будучи футболистом "Барселоны" в 2012-2013 годах, скрывал доходы от продажи прав на свой образ.

Однако в тюрьме Алексис Санчес находиться не будет: он согласился выплатить налог в размере 1 млн евро.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского "Реала", в июне получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов.

33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.