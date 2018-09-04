Внутреннюю переписку Свободной партии сливает СМИ человек, которого не существует

Последнее из них поступило во вторник утром. В нем председатель партии Андрес Херкель оставил свою приписку: «БОЛЬШЕ МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ, ВСЕ ПОПЫТКИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОВАЛИЛИСЬ».

Письма поступили от некоего Пауля Леска, которого в действительности нет. Леоск не состоит в списках ни одной партии, а интернет на поиск выдает лишь одного Пауля Леоска, который уже много лет живет за границей и который не имеет ни малейшего отношения к утечке писем.

Postimees позвонил Херкелю, чтобы выяснить, знакомо ли председателю такое имя, но Андрес Херкель, по его словам, никогда его не слышал. На вопрос, могла ли партия сама выдумать такого персонажа, чтобы с его помощью вызвать интерес у СМИ, Херкель ответил коротко: «Не знаю!»

По правде говоря, настоящий Пауль Леоск был встревожен тем, что кто-то, таким образом, использует его имя. Живущий в Австралии Леоск сказал изданию, что не он стоит за этими письмами: «Я уже очень давно не живу в Эстонии, и не могу сказать, почему нужно делать такое от моего имени».

До последних писем, от имени Пауля Леоска редакции получали в марте фотографии предвыборных плакатов Свободной партии. Из писем складывается ощущение, что речь идет об обычном читателе, который просто захотел поделиться с журналистами заинтересовавшими его плакатами.