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От тайфуна в Японии пострадали 160 человек

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Тайфун. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Не менее шести человек стали жертвами тайфуна "Джеби", обрушившегося на запад Японии, сообщил телеканал NHK. Еще около 160 человек получили травмы в результате удара стихии, сообщает Интерфакс.

Максимальная скорость порывов ветра достигает 180 км/ч, ураган движется с западной части страны в сторону Японского моря. Согласно данным местной метеорологической службы, "Джеби" стал самым мощным тайфуном, который обрушивался на Японию с 1993 года.

Из-за стихии возникли перебои в работе транспортной системы страны. В частности, оказался закрыт международный аэропорт Касай в префектуре Осака, отменены более 700 авиарейсов. В префектуре Осака без электричества остались более 1,6 млн жилых домов, затоплены автомобильные дороги.

Местные власти рекомендовали провести эвакуацию ряда районов центральной и западной Японии. Они опасаются, что проливные дожди могут привести к сходу оползней и наводнениям.

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