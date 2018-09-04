От тайфуна в Японии пострадали 160 человек

Максимальная скорость порывов ветра достигает 180 км/ч, ураган движется с западной части страны в сторону Японского моря. Согласно данным местной метеорологической службы, "Джеби" стал самым мощным тайфуном, который обрушивался на Японию с 1993 года.

Из-за стихии возникли перебои в работе транспортной системы страны. В частности, оказался закрыт международный аэропорт Касай в префектуре Осака, отменены более 700 авиарейсов. В префектуре Осака без электричества остались более 1,6 млн жилых домов, затоплены автомобильные дороги.