Суд в Киеве продлил арест Савченко до конца октября

Ранее суд отказал в передаче обвиняемой в подготовке теракта Савченко на поруки 23 лицам, сообщает "РБК-Украина". Институт передачи на поруки предусмотрен Уголовным кодексом Украины и предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление небольшой и средней тяжести, при условии раскаяния и оправдания доверия коллектива.

В настоящее время защита Савченко и сама обвиняемая продолжают изучать материалы дела. Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Валентина Рубана, который проходит по одному делу с Надеждой Савченко, уже завершил ознакомление с делом, о чем 30 августа уведомил следствие.

После предыдущего судебного заседания, продлившего ее арест до 7 сентября, Савченко заявила в интервью DW, что "хорошо знала заранее, что так будет" и никаких "неожиданностей не случилось". Проведенная ранее проверка Савченко на полиграфе подтвердила намерение депутата провести теракт в здании Верховной рады.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования дела Владимира Рубана и Надежды Савченко.