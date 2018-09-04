За месяц в Таллинне родились 492 ребенка

По сравнению с июлем рождений зарегистрировано на 27 меньше, а смертей - на 35 больше, год назад новорожденных было на 30, а умерших - на 48 меньше. С начала года превышение рождаемости над смертностью составило 259 человек (3588 против 3329). В прошлом году превышение составляло 8,3% (5101 и 4710 соответственно).