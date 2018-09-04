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За месяц в Таллинне родились 492 ребенка

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Таллинский департамент ЗАГС зарегистрировал в июле 492 новорожденных и 416 покойников. Естественный прирост был положительным на 76 человек, сообщает Раэпресс.

По сравнению с июлем рождений зарегистрировано на 27 меньше, а смертей - на 35 больше, год назад новорожденных было на 30, а умерших - на 48 меньше. С начала года превышение рождаемости над смертностью составило 259 человек (3588 против 3329). В прошлом году превышение составляло 8,3% (5101 и 4710 соответственно).

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