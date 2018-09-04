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СМИ сообщили об ударе России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб

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Российские истребители. Фото иллюстративное.

ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов, сообщает "Интерфакс".

ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции.

"Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы "Хмеймим", нанесли 20 ударов", - цитирует агентство источники в вооруженной сирийской оппозиции.

Собеседники агентства сообщили, что удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы, отметили источники.

Данных о погибших и раненых пока нет, отмечает Анатолийское агентство.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и "Аль-Каиды"(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.

Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Трампа - это проявление "невсеобъемлющего подхода" к оценке ситуации в этом регионе.

В Идлибе, провинции на сирийско-турецкой границе, проживают около 3 млн человек.

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