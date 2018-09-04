Игнорирующий гимн США футболист стал лицом Nike. Многие возмущены

Колин Каперник привлек к себе внимание прессы два года назад. В августе 2016 года перед одним из матчей он демонстративно остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения гимна США, в сентябре того же года во время гимна Каперник встал на одно колено.

Таким образом он выражал протест против расовой дискриминации в США и чрезмерно жестокого, по его мнению, обращения полиции с афроамериканцами.

"Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол", - так прокомментировал свой поступок сам Каперник.

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Многие американские футболисты последовали его примеру и поддержали Каперника. "Лучше встать на колено, чем поднять руки вверх и быть застреленным", - заявил другой популярный американский футболист Маршол Линч.

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение футболистов. Он посоветовал Капернику поискать другую страну, а НФЛ - уволить всех футболистов, кто отказывается вставать при исполнении гимна страны.

Nike выбрала Каперника лицом кампании, посвященной 30-летию слогана Just Do It. В корпорации подчеркнули, что Каперник - один из самых выдающихся спортсменов своего поколения. В официальном постере с футболистом добавлен еще один слоган: "Верь во что-то. Даже если ради этого придется пожертвовать всем".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

Решение Nike вызвало критику патриотически настроенных американцев. В "Твиттере" начал набирать популярность хэштег #BoycottNike, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они сжигают кроссовки Nike.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018

Многие пользователи рвут одежду спортивного бренда.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) September 3, 2018

Команда, за которую играл Каперник, "Сан-Франциско Форти Найнерс", официально не осуждала решение футболиста бойкотировать гимн США.