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  • Оппозиция Свободной партии собрала подписи для созыва внеочередного партийного съезда

Оппозиция Свободной партии собрала подписи для созыва внеочередного партийного съезда

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Vabaerakond.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Оппозиционные члены Свободной партии, недовольные нынешним руководством политической силы, собрали достаточно подписей для созыва внеочередного партийного съезда, на котором будет поставлен вопрос о смене председателя партии Андреса Херкеля.

Сбор достаточного числа подписей подтвердила во вторник ERR глава пярнуского округа свободников Хели Кюннапас.

"Теперь правление соберется в четверг. Очевидно, согласуют время проведения внеочередного съезда и тогда займутся его организацией", - сказала она.

По словам Кюннапас, созыв съезда к настоящему моменту уже поддержали 67 членов партии, по уставу которой внеочередной съезд могут инициировать не менее 10% членов партии. По положению на 4 сентября в Свободной партии состоят 613 человек, за период с 24 августа ее покинули 14 членов; оппозиция вовремя представит кандидатов в председатели и правление партии, но не уточнила, какие кандидатуры будут предложены.

Ранее недовольные руководством Андреса Херкеля свободники говорили, что роль председателя партии мог бы взять на себя ее нынешний зампред Каул Нурм.

В конце августа-начале сентября правление Свободной партии покинули пятеро из одиннадцати его членов - Эло Лутсепп, Велло Вяйнсалу, Яанус Оянгу, Моника Хауканымм и Вахур Коллом. Они настаивают на отставке Херкеля и планируют обсудить на внеочередном съезде отсутствие планов на будущее, внутренние противоречия и низкий рейтинг партии.

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