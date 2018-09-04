Оппозиция Свободной партии собрала подписи для созыва внеочередного партийного съезда

Сбор достаточного числа подписей подтвердила во вторник ERR глава пярнуского округа свободников Хели Кюннапас.

"Теперь правление соберется в четверг. Очевидно, согласуют время проведения внеочередного съезда и тогда займутся его организацией", - сказала она.

По словам Кюннапас, созыв съезда к настоящему моменту уже поддержали 67 членов партии, по уставу которой внеочередной съезд могут инициировать не менее 10% членов партии. По положению на 4 сентября в Свободной партии состоят 613 человек, за период с 24 августа ее покинули 14 членов; оппозиция вовремя представит кандидатов в председатели и правление партии, но не уточнила, какие кандидатуры будут предложены.

Ранее недовольные руководством Андреса Херкеля свободники говорили, что роль председателя партии мог бы взять на себя ее нынешний зампред Каул Нурм.