Трамп счел новую книгу про себя попыткой повлиять на выборы

Американский президент Дональд Трамп увязал выход новой книги "Страх: Трамп в Белом доме" Боба Вудворда с попыткой демократов повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом Трамп написал во вторник, 4 сентября, в Twitter.

По словам президента, издание уже подвергли критике министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. "Их цитаты (в книге. - Ред.) были сфабрикованы, это игра на доверии общественности. Точно так же, как и другие истории и цитаты. Вудворд работает на демократов? Заметили, как выбрано время?" - написал Трамп.

Вудворд в книге описывает президентство Трампа "на грани нервного срыва". Выдержки из издания приводит газета The Washington Post.

Автор, в частности, повествует, как подчиненные Дональда Трампа пытаются утихомирить его и не исполняют данных им поручений. Кроме того, журналист приводит серию свидетельств, полученных им по итогам бесед с представителями администрации и другими чиновниками, близкими к главе государства.

Трамп между Россией и КНДР

Так, адвокат Джон Дауд, защищавший интересы Трампа в расследовании Роберта Мюллера, якобы вывел президента из себя, засыпав его вопросами о вмешательстве России в выборы в ходе сессии по подготовке к даче показаний спецпрокурору США. В итоге глава Белого дома заявил, что "не хочет свидетельствовать" по этому делу.

Во время другого эпизода Джеймс Мэттис объясняет президенту США, зачем Вашингтону дорогостоящее военное присутствие на Корейском полуострове: "Чтобы избежать Третьей мировой войны". При этом министр обороны США после общения с Трампом якобы приходит к выводу, что тот рассуждает, как "ученик пятого-шестого классов".