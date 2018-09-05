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Трамп счел новую книгу про себя попыткой повлиять на выборы

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U.S. President Donald Trump speaks at campaign fundraising luncheon for Rep. Ted Budd (R-NC) and GOP congressional candidate Mark Harris at Carmel Country Club in Charlotte, NC, U.S., August 31, 2018. REUTERS/Yuri Gripas

ФОТО: YURI GRIPAS / REUTERS

В США выходит новая книга о президенте под названием "Страх: Трамп в Белом доме". Ее автор Боб Вудворд - один из самых известных в стране журналистов-расследователей, пишет DW.com.

Американский президент Дональд Трамп увязал выход новой книги "Страх: Трамп в Белом доме" Боба Вудворда с попыткой демократов повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом Трамп написал во вторник, 4 сентября, в Twitter.

По словам президента, издание уже подвергли критике министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. "Их цитаты (в книге. - Ред.) были сфабрикованы, это игра на доверии общественности. Точно так же, как и другие истории и цитаты. Вудворд работает на демократов? Заметили, как выбрано время?" - написал Трамп.

Вудворд в книге описывает президентство Трампа "на грани нервного срыва". Выдержки из издания приводит газета The Washington Post.

Автор, в частности, повествует, как подчиненные Дональда Трампа пытаются утихомирить его и не исполняют данных им поручений. Кроме того, журналист приводит серию свидетельств, полученных им по итогам бесед с представителями администрации и другими чиновниками, близкими к главе государства.

Трамп между Россией и КНДР

Так, адвокат Джон Дауд, защищавший интересы Трампа в расследовании Роберта Мюллера, якобы вывел президента из себя, засыпав его вопросами о вмешательстве России в выборы в ходе сессии по подготовке к даче показаний спецпрокурору США. В итоге глава Белого дома заявил, что "не хочет свидетельствовать" по этому делу.

Во время другого эпизода Джеймс Мэттис объясняет президенту США, зачем Вашингтону дорогостоящее военное присутствие на Корейском полуострове: "Чтобы избежать Третьей мировой войны". При этом министр обороны США после общения с Трампом якобы приходит к выводу, что тот рассуждает, как "ученик пятого-шестого классов".

Как ожидается, 448-страничная книга выйдет 11 сентября. Ее автор - американский журналист Боб Вудворд с 1971 года сотрудничает с The Washington Post. Он - лауреат Пулитцеровской премии за служение обществу и один из самых известных в США репортеров-расследователей.

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