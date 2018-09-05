ВОЗ узнала, в каких странах жителям не хватает физической активности

Она провела анализ с привлечением определенных групп населения в 168 странах мира в период с 2001 по 2016 годы. Число участников соцопросов достигало почти 2 млн человек, пишет DW.com.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада. На другом полюсе расположились Океания, Восточная и Юго-восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары.

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37 процентов взрослого населения. В Германии этот показатель, к примеру, составил, 42 процента.

Молдавия отличилась положительно