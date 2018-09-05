Галерея: отправившаяся за ягодами женщина случайно подожгла дом

Во вторник, 4 сентября, около 23.02 в Центр тревоги поступил звонок из города Пайде, где в расположенном на улице Таллинна деревянном доме вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем была охвачена одна из комнат заброшенного дома. Находившаяся в доме женщина успела самостоятельно выбраться наружу. Она не пострадала.

Позже выяснилось, что женщина собиралась отправиться по ягоды рано утром, но решила переночевать в своей бывшей квартире. По ее словам, она зажгла свечу, которая в какой-то момент упала, что привело к пожару.

Загоревшийся является памятником старины.