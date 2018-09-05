Ср, 5.09.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Галерея: отправившаяся за ягодами женщина случайно подожгла дом

Галерея: отправившаяся за ягодами женщина случайно подожгла дом

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера поздно вечером в Пайде загорелся стоявший много лет пустующим дом, в котором решила переночевать отправившаяся за ягодами женщина.

Во вторник, 4 сентября, около 23.02 в Центр тревоги поступил звонок из города Пайде, где в расположенном на улице Таллинна деревянном доме вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем была охвачена одна из комнат заброшенного дома. Находившаяся в доме женщина успела самостоятельно выбраться наружу. Она не пострадала.

Позже выяснилось, что женщина собиралась отправиться по ягоды рано утром, но решила переночевать в своей бывшей квартире. По ее словам, она зажгла свечу, которая в какой-то момент упала, что привело к пожару.

Загоревшийся является памятником старины.

В той же самой квартире пожар происходил в 2015 году, когда спасатели вытащили из дома находившуюся в бессознательном состоянии женщину и передали ее медикам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ