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В Японии сильнейший за 25 лет тайфун привел к жертвам

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Из-за мощнейшего тайфуна "Джеби" около трех тысяч человек были вынуждены провести ночь в здании Международного аэропорта Кансай, свыше 300 пострадали.

В Японии жертвами сильнейшего за 25 лет тайфуна "Джеби" стали девять человек, более 300 пострадали. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил японский телеканал NHK.

Около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, построенном на искусственном острове посреди Осакского залива, пишет DW.com. Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака. На борту танкера находились 11 членов экипажа. Их удалось спасти, пострадавших нет.

Отменены свыше сотни рейсов

В среду, 5 сентября, работа аэропорта Кансай не возобновилась, были отменены 162 рейса. Одна из взлетно-посадочных полос и первый этаж терминала оказались затоплены.

На западе страны порядка 1,3 миллиона домохозяйств остаются без электроснабжения.

Тайфун обрушился на остров Сикоку около полудня 4 сентября по местному времени. Позднее он ударил по главному острову Японии - Хонсю. По последним сводкам, тропический циклон достиг Татарского пролива возле Сахалина. Скорость отдельных порывов ветра достигает 162 км в час.

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