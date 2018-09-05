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  • Приготовьте ваши кошельки: в ближайшие дни полиция будет измерять скорость в Таллинне

Приготовьте ваши кошельки: в ближайшие дни полиция будет измерять скорость в Таллинне

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В среду, 5 сентября, полицейские будут измерять скорость в Таллинне на дороге Раннамяэ-теэ, улице Сыле, а также Пярнуском, Нарвском и Тартуском шоссе.

Такое сообщение распространила Пыхьяская префектура, пишет rus.err.ee.

В четверг и пятницу полицейские будут следить за соблюдением скоростного режима на улицах Суур-Сыямяэ, Ристику, Сыле и Техника, а также на дорогах Раннамяэ-теэ и Лаагна-теэ. 

Замеры скорости будут также производиться на Пярнуском и Тартуском шоссе. 

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