Ср, 5.09.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии продолжает увеличиваться

Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии продолжает увеличиваться

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Новорожденный. Иллюстративное фото.

ФОТО: Андрес Хаабу

В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни у новорожденных на 2017 год превышает 78 лет, свидетельствуют данные Департамента статистики. Речь идет о рекордно высоком показателе.

Аналитики подсчитали, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин с момента рождения в 2017 году составляла 73 года и 7 месяцев, женщин - 82 года 3 месяца, пишет rus.err.ee.

За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на шесть лет, а женщин - на 3,5 года. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин снижается: если в 1994 году она составляла 12 лет, то к 2017 году разница сократилась до 8 лет и 6 месяцев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ