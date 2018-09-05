Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии продолжает увеличиваться

Аналитики подсчитали, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин с момента рождения в 2017 году составляла 73 года и 7 месяцев, женщин - 82 года 3 месяца, пишет rus.err.ee .

За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на шесть лет, а женщин - на 3,5 года. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин снижается: если в 1994 году она составляла 12 лет, то к 2017 году разница сократилась до 8 лет и 6 месяцев.