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Грузия хочет рассказать НАТО о ситуации в Абхазии и Южной Осетии

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Флаг Грузии. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Ситуацию в Абхазии и Южной Осетии и пути мирного урегулирования конфликтов обсудят в среду в Брюсселе участники заседания комиссии НАТО-Грузия, заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По ее слова, в ходе встречи, в которой она примет участие, грузинская сторона ознакомит членов комиссии с новыми мирными инициативами Тбилиси.

Цихелашвили сообщила, что намерена проинформировать участников заседания "о текущей ситуации в Абхазии и Южной Осетии".

По ее данным, на открытии заседания будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

До начала заседания, сообщила госминистр, запланирована ее встреча с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

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