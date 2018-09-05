Грузия хочет рассказать НАТО о ситуации в Абхазии и Южной Осетии
5 сентября 2018, 10:15
Ситуацию в Абхазии и Южной Осетии и пути мирного урегулирования конфликтов обсудят в среду в Брюсселе участники заседания комиссии НАТО-Грузия, заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
По ее слова, в ходе встречи, в которой она примет участие, грузинская сторона ознакомит членов комиссии с новыми мирными инициативами Тбилиси.
Цихелашвили сообщила, что намерена проинформировать участников заседания "о текущей ситуации в Абхазии и Южной Осетии".
По ее данным, на открытии заседания будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
До начала заседания, сообщила госминистр, запланирована ее встреча с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер.