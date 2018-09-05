Грузия хочет рассказать НАТО о ситуации в Абхазии и Южной Осетии

По ее слова, в ходе встречи, в которой она примет участие, грузинская сторона ознакомит членов комиссии с новыми мирными инициативами Тбилиси.

Цихелашвили сообщила, что намерена проинформировать участников заседания "о текущей ситуации в Абхазии и Южной Осетии".

По ее данным, на открытии заседания будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.