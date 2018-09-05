Скандал! Российский город украл у Тарту «Целующихся студентов»

В ноябре минувшего года Мати Кармин получил от российской строительной фирмы «Отделстрой» вежливое письмо. Некто Надя Емельянова из отдела маркетинга сообщила, что они обратили внимание на красивую скульптуру «Целующихся студентов» в Тарту, идея, дизайн и исполнение которой оставили неизгладимое впечатление.

Предприятие сообщило, что планирует построить в жилом районе недалеко от Петербурга что-либо похожее. Фирма спрашивала, может ли эстонский скульптор изготовить им копию, и сколько это будет стоить.

Художник не ответил на это письмо. «Так как эта скульптура - символ Тарту, я даже не стал им отвечать. Мне ведь принадлежит интеллектуальное право, но само изваяние - собственность Тарту», - рассказал Кармин, который 20 лет назад вместе с архитектором Тийтом Труммалем победил в объявленном Тарту конкурсе и построил «Целующихся студентов».

Пару дней назад он вспомнил о прошлогоднем письме, оставленном без ответа. Выяснилось, что копия скульптуры появилась в пригороде Петербурга - в Кудрово. Новехонький фонтан там открыли 26 августа. Он находится в пешеходной зоне, прямо посреди спального района. Скульптор узнал об этом случайно, когда неизвестный прислал ему фотографию.

Вдохновиться снимком не удалось. «Это же чистый плагиат, за исключением того, что шеи девочки и мальчика более вытянуты. Но вся архитектурная часть - фонтан, четыре колпака, откуда течет вода, гранитный камень... Точнее скопировать и невозможно», - считает Кармин.

Российские целующиеся, по оценке скульптора, немного угловатые. Мальчик стоит с прямой спиной и нежно обнимает девочку. В тартуской скульптуре больше страсти. «У меня девочка все-таки зажата в объятия», - оценил он. «Но до брючных стрелок изваяния одинаковые», - отметил Кармин. Действительно, российская и эстонская скульптуры словно зеркальное отражение.

Скульптура "Целующиеся студенты" в Тарту. ФОТО: Margus Ansu

Скульптор обратился как в город Тарту, Министерство культуры, так и в Эстонское общество авторов.

Кармин вот уже 20 лет борется с местными мастерами сувениров, которые игнорируют авторские права, искажают скульптуру целующихся на свое усмотрения и продают фигурки с целью заработка. Общество авторов в таких случаях потребовать лицензионную пошлину.

«Но то, что произошло в России, все-таки новый уровень», - сказал скульптор. В случае Кудрово у Эстонского общества авторов руки коротки. Юрист общества Анне-Ли Хуссар советует Тарту дать делу официальный ход и написать самоуправлению России.

«Целующиеся студенты» - это символ города Тарту. «Если второй город установил копию, они должны были получить на это разрешение», - объяснила Хуссар, отметив, что в случае Кудрово неясно, кого называют автором.

Кармин ждет также, что город Тарту постоит за свою скульптуру, так как в одиночку бороться с российской правовой системой художнику не под силу. Он честно признается, что не желает делиться своим произведением с жилым районом России.