Скандал! Российский город украл у Тарту «Целующихся студентов»

Несколько дней назад скульптор Мати Кармин был неприятно удивлен, когда обнаружил в своем почтовом ящике фотографию одного спального района в пригороде Петербурга. Там без разрешения художника и города Тарту была установлена копия «Целующихся студентов», пишет Postimees.
В ноябре минувшего года Мати Кармин получил от российской строительной фирмы «Отделстрой» вежливое письмо. Некто Надя Емельянова из отдела маркетинга сообщила, что они обратили внимание на красивую скульптуру «Целующихся студентов» в Тарту, идея, дизайн и исполнение которой оставили неизгладимое впечатление.
Предприятие сообщило, что планирует построить в жилом районе недалеко от Петербурга что-либо похожее. Фирма спрашивала, может ли эстонский скульптор изготовить им копию, и сколько это будет стоить.
Художник не ответил на это письмо. «Так как эта скульптура - символ Тарту, я даже не стал им отвечать. Мне ведь принадлежит интеллектуальное право, но само изваяние - собственность Тарту», - рассказал Кармин, который 20 лет назад вместе с архитектором Тийтом Труммалем победил в объявленном Тарту конкурсе и построил «Целующихся студентов».
Пару дней назад он вспомнил о прошлогоднем письме, оставленном без ответа. Выяснилось, что копия скульптуры появилась в пригороде Петербурга - в Кудрово. Новехонький фонтан там открыли 26 августа. Он находится в пешеходной зоне, прямо посреди спального района. Скульптор узнал об этом случайно, когда неизвестный прислал ему фотографию.
Вдохновиться снимком не удалось. «Это же чистый плагиат, за исключением того, что шеи девочки и мальчика более вытянуты. Но вся архитектурная часть - фонтан, четыре колпака, откуда течет вода, гранитный камень... Точнее скопировать и невозможно», - считает Кармин.
Российские целующиеся, по оценке скульптора, немного угловатые. Мальчик стоит с прямой спиной и нежно обнимает девочку. В тартуской скульптуре больше страсти. «У меня девочка все-таки зажата в объятия», - оценил он. «Но до брючных стрелок изваяния одинаковые», - отметил Кармин. Действительно, российская и эстонская скульптуры словно зеркальное отражение.
Скульптор обратился как в город Тарту, Министерство культуры, так и в Эстонское общество авторов.
Кармин вот уже 20 лет борется с местными мастерами сувениров, которые игнорируют авторские права, искажают скульптуру целующихся на свое усмотрения и продают фигурки с целью заработка. Общество авторов в таких случаях потребовать лицензионную пошлину.
«Но то, что произошло в России, все-таки новый уровень», - сказал скульптор. В случае Кудрово у Эстонского общества авторов руки коротки. Юрист общества Анне-Ли Хуссар советует Тарту дать делу официальный ход и написать самоуправлению России.
«Целующиеся студенты» - это символ города Тарту. «Если второй город установил копию, они должны были получить на это разрешение», - объяснила Хуссар, отметив, что в случае Кудрово неясно, кого называют автором.
Кармин ждет также, что город Тарту постоит за свою скульптуру, так как в одиночку бороться с российской правовой системой художнику не под силу. Он честно признается, что не желает делиться своим произведением с жилым районом России.
«Но если бы, например, мэр Петербурга или кто-то еще обратился к Урмасу Клаасу с просьбой и Тарту ответил „да“, это был бы другой разговор. Но для этого должно было бы быть официальное юридическое обращение», - рассуждает Кармин.
Решением проблемы он видит снос копии: «Практика авторского права такова, что подделки уничтожаются, но такое решение должен принять суд». Более мягкие варианты тоже есть, но, если самоуправление само обращается с извинениями и начинает обсуждать с Тарту и скульпторами условия.
Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что горуправа уже поручила своим юристом работу над этим вопросом и планирует направить в Кудрово официальный запрос о плагиате.
«Это злоупотребление одним из важных символов Тарту, разрешение на которое не давал ни город, ни автор. Я сейчас общаюсь с МИДом и Министерством культуры, чтобы выяснить дальнейшие шаги», - описал Клаас. Какое требование и кому будет предъявлено, по словам мэра, еще решается, так как новость совсем свежая.
«Авторские права - это настолько серьезная тема, их должны придерживаться все страны, включая Россию. Министерства должны здесь четко обозначить свою позицию», - считает Клаас.
Министерство культуры сообщило вчера Postimees, что жалоба Кармина поступила московскому советнику по культуре Дмитрию Миронову, который поделился с Кармином контактом Российского общества авторов. В дальнейшем, однако, у Министерства культуры и также государства будут связаны руки, так как решение споров об авторских правах происходит в гражданском суде.
Предприятие «Отделстрой» не нашло ни одного человека, кто мог бы что-нибудь рассказать о появлении скульптуры в Кудрово. После нескольких звонков осталось лишь ждать ответы на электронные письма, которые пока не поступили.