Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 140 евро!
5 сентября 2018, 11:11
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lentodiilit.fi .
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 475 евро
Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 140 евро
Кампания Nordica: из Таллинна в разные европейские города начиная с 29.90 евро
Кампания AirАsia: различные азиатские направления начиная с 4 долларов
Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 503 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Канарские острова начиная со 177 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Барбадос начиная с 575 евро