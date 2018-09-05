Ср, 5.09.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 140 евро!

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Рим.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lentodiilit.fi .

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 475 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 140 евро

Кампания Nordica: из Таллинна в разные европейские города начиная с 29.90 евро

Кампания AirАsia: различные азиатские направления начиная с 4 долларов

Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 503 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Канарские острова начиная со 177 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Барбадос начиная с 575 евро

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