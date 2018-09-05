Google представила юбилейную версию браузера Chrome

Новая версия Google Chrome 69 выглядит современнее благодаря чистым линиям, округлым формам, новым значкам и обновленной цветовой палитре, пишет 4pda.ru. Много внимания разработчики уделили пользовательскому интерфейсу — команда, работающая над браузером, существенно его доработала, чтобы повысить скорость работы пользователя с приложением. Например, в iOS панель инструментов переместили на нижнюю панель, упростили подсказки, меню и адресную строку.

Улучшена система управления паролями. Теперь она еще тщательнее будет сохранять и систематизировать пользовательскую информацию, включая логины, пароли, номера телефонов и банковских карт. Все эти данные хранятся в учетной записи Google и теперь будут доступны их владельцу прямо с панели инструментов браузера. Помимо этого, Chrome способен при необходимости самостоятельно создавать и хранить пароли, обеспечивая к ним доступ из мобильной или десктопной версии.

Еще одним важным улучшением стал обновленный Omnibox — теперь его стало еще проще использовать. Он показывает ответы прямо в адресной строке без необходимости открывать новую вкладку. С помощью Omnibox стало проще найти открытую в одном из нескольких окон вкладку. Расширение само сообщит о том, что вкладка открыта и поможет на нее переключиться. Кроме того, анонсирована и возможность искать с помощью Omnibox файлы, хранящиеся в Google Drive.

В новой версии Chrome улучшены и функции персонализации. Теперь можно создавать ярлыки и управлять ими прямо в новой вкладке, настраивать для каждой из них фон и добавлять в качестве него фотографии.