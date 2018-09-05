Россия разворачивает в Эстонию все лизинговые автомобили

На месте многие получали ответ, что автомобиль принадлежит юридическому лицу, собственность которого уже въехала в Россию, но назад еще не вернулась. То, что человек указан в Регистрационном свидетельстве, как ответственный или обычный пользователь, вопроса не решает. Хозяин – банк, а машина этого банка уже въехала в Россию.

Выясняя сложившуюся ситуацию, Rus.Postimees связался с пресс-службой Северо-Западного таможенного управления. По словам представителя таможни Павла Гусева, речь идет о вступившем вчера, 4 сентября, в силу новом законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Да, главное изменение касается того, что если прежде подобное ограничение на ввоз второго автомобиля касался только частных лиц, то теперь это правило распространяется и на юридические лица. Обратитесь в пресс-службу на месте, они знают о возникшей ситуации и, возможно, помогут вам лучше понять новые правила», - посоветовал Гусев.

Пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева уточнила, что для понимания ситуации нужно прочесть новый закон, а точнее 193 его статью: «Там все ясно изложено. Лизинговый автомобиль никто не запрещает ввозить, однако за него нужно будет заплатить пошлину. Более точную информацию со всеми рекомендациями мы дадим сегодня вечером, она будет опубликована на сайте Северо-Западного таможенного управления».

Таким образом, обязанными платить пошлину теперь оказались все владельцы автомобилей, приобретенных в лизинг. Речь идет о тысячах жителей Эстонии. Размер пошлины, как уточнила Князева, зависит от типа автомобиля. Эту информацию нужно выяснять отдельно.