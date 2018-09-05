Квалифицированные рабочие уезжают из Нарвы в Таллинн или Петербург

"Это означает, что если кто-то, например, устроится официантом, то он точно будет получать минимальную зарплату", - говорит Пирк, слова которого приводит Äripäev .

По словам Пирка, в результате люди оказываются перед выбором: оставаться в городе и получать минималку или же уезжать. "Люди не могут много покупать, и это в свою очередь снижает предпринимательскую активность", - указал Пирк.