Квалифицированные рабочие уезжают из Нарвы в Таллинн или Петербург
5 сентября 2018, 11:28
Квалифицированные рабочие из Нарвы переезжают в Таллинн или Петербург, вследствие чего на местном рынке остаются люди, конкурирующие за рабочие места с низкими зарплатами, отмечает консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Станислав Пирк.
"Это означает, что если кто-то, например, устроится официантом, то он точно будет получать минимальную зарплату", - говорит Пирк, слова которого приводит Äripäev.
По словам Пирка, в результате люди оказываются перед выбором: оставаться в городе и получать минималку или же уезжать. "Люди не могут много покупать, и это в свою очередь снижает предпринимательскую активность", - указал Пирк.
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