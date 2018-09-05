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  • Квалифицированные рабочие уезжают из Нарвы в Таллинн или Петербург

Квалифицированные рабочие уезжают из Нарвы в Таллинн или Петербург

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Керсти Кальюлайд в Нарве посетила местные промышленные предприятия.

ФОТО: Tairo Lutter

Квалифицированные рабочие из Нарвы переезжают в Таллинн или Петербург, вследствие чего на местном рынке остаются люди, конкурирующие за рабочие места с низкими зарплатами, отмечает консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Станислав Пирк.

"Это означает, что если кто-то, например, устроится официантом, то он точно будет получать минимальную зарплату", - говорит Пирк, слова которого приводит Äripäev.

По словам Пирка, в результате люди оказываются перед выбором: оставаться в городе и получать минималку или же уезжать. "Люди не могут много покупать, и это в свою очередь снижает предпринимательскую активность", - указал Пирк.

Читайте подробнее в Äripäev.

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