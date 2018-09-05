Пресса Британии: «сумасшедший» Трамп требовал убить Башара Асада

Отмечается, что президент на это просто отмахнулся, сказав, что станет прекрасным свидетелем. После этого Дауд уволился.

Вудворд пишет в своей книге, что президент нелицеприятно отзывался о генеральном прокуроре США Джеффе Сешнсе, с которым поссорился из-за расследования о российском вмешательстве: «Этот человек умственный дебил. Он тупой южанин». Трамп, как отмечается в книге, говорил, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус ведет себя как «маленькая крыса», которая только и делает, что шныряет вокруг. Сообщается, что он насмехался над своим бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером за то, что тот носит недорогие костюмы, из-за которых он похож на «продавца пива», пишет газета.

Хаотичное поведение Трампа и отсутствие у него интереса к вопросам национальной безопасности вызывали беспокойство у его советников по международным делам, говорится в книге. Сообщается, что в апреле 2017 года он сказал главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского президента Башара Асада, после того как тот применил химическое оружие. Как сообщается, Трамп тогда сказал: «Давайте [...] убьем их. Давайте туда войдем. Давайте всех их [...] прикончим».

Как сообщается, после этого разговора Мэттис сказал высокопоставленному советнику: «Ничего этого мы делать не будем», отмечает издание.

Представитель Белого дома сказал, что еще не вышедшая книга - это не более чем сфабрикованные истории.

Западным странам нужно объединяться для защиты от киберугроз

В период, когда кибервойны стали постоянной реальностью, необходимо укреплять трансатлантический союз, пишет в Financial Times руководитель IronNet Cybersecurity Кит Александр.

Западный подход к вопросу кибербезопасности не работает. Страны по обе стороны Атлантики считают, что частные компании сами должны защищать себя от угроз, откуда бы они ни исходили. Но реальность такова, что компании не могут успешно обезопасить себя от нападок хакеров, которые спонсируются государствами, или от преступников, располагающих широкими возможностями.

Хотя государства давно это осознают, они так и не могут до конца понять, как выстроить совместную коллективную защиту. Еще хуже то, что инструменты и системы, которые сегодня используют правительства и компании, в своей основе содержат устаревшие принципы. В итоге есть два типа компаний: те, кто подверглись взлому хакеров и знают об этом, а также те, кто подверглись взлому, но не знают об этом. Если всех взламывают, то наша стратегия не работает, полагает автор.