Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в августе

Зарегистрированы 17 пар близнецов, в том числе семь пар мальчиков, три пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне родилось 492, в Харьюмаа - 162, на Хийумаа - 8, в Ида-Вирумаа - 79, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 27, Ляэнемаа - 9, Ляэне-Вирумаа - 63, Пыльвамаа - 22, Пярнумаа - 100, Рапламаа - 34, Сааремаа - 19, Тартумаа - 195, Валгамаа - 25, Вильяндимаа - 43 и Вырумаа - 22 ребенка.