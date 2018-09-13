Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в августе
13 сентября 2018, 11:13
По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в августе в Эстонии зарегистрировали рождение 1318 детей, из них 648 девочек и 670 мальчиков.
Зарегистрированы 17 пар близнецов, в том числе семь пар мальчиков, три пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне родилось 492, в Харьюмаа - 162, на Хийумаа - 8, в Ида-Вирумаа - 79, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 27, Ляэнемаа - 9, Ляэне-Вирумаа - 63, Пыльвамаа - 22, Пярнумаа - 100, Рапламаа - 34, Сааремаа - 19, Тартумаа - 195, Валгамаа - 25, Вильяндимаа - 43 и Вырумаа - 22 ребенка.
Самыми популярными именами для девочек в августе были Изабель (9), Илийзе, Лооре, Миа, София (8) и Эмма (7). Самыми популярными именами для мальчиков были Оливер (11), Маттиас (10), Роберт и Робин.