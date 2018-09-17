В Таллинне выступит трибьют-группа «Кино» – группа «Виктор». Спешите выиграть билеты!
4 декабря 2018, 12:54
Уже в эту пятницу, 7 декабря, в таллиннском Rock Cafe выступит легендарная трибьют-группа «Кино» – группа «Виктор». Портал Rus.Postimees разыгрывает один комплект из двух билетов на это мероприятие. Спешите выиграть!
Трибьют-группа «ВИКТОР» является лучшим исполнителем песен «Кино». «ВИКТОР» - единственная группа честно и вдохновенно отражающая в полной мере дух и творчество группы «КИНО». Солист и основатель группы - Асхат Калбаев, достойно, талантливо и с особой сердечностью несет в себе образ Виктора Цоя.
Группа «Виктор» существует с лета 1995 года. В прошлом группа уже несколько раз выступала в Эстонии.
Билеты на группу «Виктор» в продаже в системах Piletilevi и Ostapilet.ee.