Популярный в Эстонии бренд одежды попал в черный список

Предприятие Tallinn Dolls OÜ попало в черный список Департамента защиты прав потребителя, поскольку в онлайн-магазине этого бренда указано, что покупатели не имеют права возвращать товары в течение 14 дней.
По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда, проблема заключалась в том, что магазин не позволял клиентам возвращать товар в течение 14 дней, объясняя это тем, что речь идет о спецзаказе.
Однако в действительности спецзаказа не было, поскольку клиенты могли выбирать размер товара по представленным Tallinn Dolls OÜ стандартным размерам. «Это не был товар, изготовленный согласно условиям покупателя, и у магазина не было прав отказываться принимать товар обратно в течение 14 дней», - подчеркнула Калда.
По ее словам, магазину было сделано предписание, однако он выполнил требования лишь частично. По информации департамента, Tallinn Dolls OÜ до сих пор ясно не указал в условиях продажи, в каких случаях возможен возврат товара в течение 14 дней, а в каких – нет.
Кроме того, предшествующая заключению договора информация на английском не соответствовала информации на эстонском. Например, в англоязычном тексте говорилось, что возврат в течение 14 дней исключен для товаров со скидкой или купленных по подарочной карте.
Департамент защиты прав потребителя сделал Tallinn Dolls предупреждение о штрафе в 9600 евро в том случае, если предписание не будет выполнено в срок. «Цель штрафа – заставить предприятие выполнить предписание, это не наказание. Цель – устранить нарушение, после чего предприятие исключат из черного списка», - сказала Калда.