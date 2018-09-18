Популярный в Эстонии бренд одежды попал в черный список

По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда, проблема заключалась в том, что магазин не позволял клиентам возвращать товар в течение 14 дней, объясняя это тем, что речь идет о спецзаказе.

Однако в действительности спецзаказа не было, поскольку клиенты могли выбирать размер товара по представленным Tallinn Dolls OÜ стандартным размерам. «Это не был товар, изготовленный согласно условиям покупателя, и у магазина не было прав отказываться принимать товар обратно в течение 14 дней», - подчеркнула Калда.

По ее словам, магазину было сделано предписание, однако он выполнил требования лишь частично. По информации департамента, Tallinn Dolls OÜ до сих пор ясно не указал в условиях продажи, в каких случаях возможен возврат товара в течение 14 дней, а в каких – нет.

Кроме того, предшествующая заключению договора информация на английском не соответствовала информации на эстонском. Например, в англоязычном тексте говорилось, что возврат в течение 14 дней исключен для товаров со скидкой или купленных по подарочной карте.