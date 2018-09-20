Криолиполиз — похудение холодом всего за 40 минут!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Группой ученых Гарвардской медицинской школы было доказано, что снижение температуры подкожной жировой клетчатки приводит к естественной гибели жировых клеток .

Создатели криолиполиза получили множество премий, а сам метод удостоился звания «Лучшая Процедура по телу» за 2014 год по версии престижного американского специализированного журнала New Beauty.

ЧТО ТАКОЕ КРИОЛИПОЛИЗ?

Из самого названия ясно, что воздействующим фактором является холод. «Крио» означает «холод», «липо» – жир, а «лизис» – «разрушение». Криолиполиз – разрушение жировых клеток под воздействием холода.

При этом охлаждается именно подкожный слой жира, а не кожа или внутренние органы.

ФОТО: Royalestetic OÜ

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

На обрабатываемый участок накладывается гелиевая антифризная салфетка, которая защищает кожу от переохлаждения .

Затем при помощи специальной насадки жировая складка затягивается вакуумом. При этом жировые клетки в зоне воздействия лишаются доступа кислорода. Затем подключают холод.

При достижении температуры -5С начинается процесс расщепления жировых тканей - липолиза.

ФОТО: Royalestetic OÜ

ФОТО: Royalestetic OÜ

Процедура длится 40 минут. Она комфортна и абсолютно безболезненна. Все это время можно полностью расслабиться и даже поспать или поработать с ноутбуком.

Пациент чувствует легкий холод, к которому можно быстро привыкнуть.

На теле не остается никаких следов в виде рубцов и шрамов. Возможно легкое покраснение кожи в зоне воздействия, которое самостоятельно проходит в течение 2 часов. На чувствительной коже возможно появление единичных синяков.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОЛИПОЛИЗА:

Высокая эффективность

За одну процедуру аппарат разрушает до 25% жировой клетчатки, уменьшает объем до 6-8 см. Первые сантиметры, как правило, уходят через пару недель , но результат заметен лишь через 3 недели. Полный эффект стоит ждать через полтора месяца. В течение последующего времени эффект нарастает. Максимальный результат похудения достигается спустя 6 месяцев. Столько времени потребуется организму, чтобы полностью вывести разрушенную жировую клетчатку.

Стабильный результат

Запущенные за время сеанса процессы похудения продолжают работать еще в течение полугода! Для организма такое постепенное воздействие щадяще, дает время перестроиться. Результат – не только потерянные сантиметры но и красивая кожа в области воздействия.

Безопасность

Главное преимущество криолиполиза — отсутствие хирургического вмешательства!!!

Это значит, что риск осложнений, связанных с инфицированием и применением анестезии, полностью исключен.

Комфорт

Криолиполиз не требует предварительной подготовки и восстановительной терапии. Не нужно менять привычный ритм жизни. Вы занимаетесь своими делами, а запущенные в ходе процедуры процессы похудения делают свое дело. Постепенно в проблемной зоне жировая складка уменьшается и контур фигуры становится более изящным.

Важно!!! В отличие от других методов похудения жировая клетка не просто сплющивается, а полностью разрушается, что не дает ей возможности вновь восстановить свой объем. Это обеспечивает длительный стабильный результат похудения.

КОМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИОЛИПОЛИЗ?

Криолиполиз показан практически любому человеку, мужчине или женщине любого возраста и средней комплекции, желающему избавиться от локальных жировых отложений.

Благодаря криолиполизу стало возможно моделировать фигуру направленно, убирая лишние сантиметры именно там, где это необходимо.

Криолиполиз используется для живота, зоны лопаток, ягодиц, боков, наружной или внутренней поверхности бедер, зоны «галифе»,коленей, рук, но совершенно не подходит для лица и подбородка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ

Одно из неоспоримых преимуществ криолиполиза — то, что одной сеанса будет вполне достаточно для достижения видимых результатов в похудении.

Тем не менее, повторение процедуры не запрещается и возможно не ранее, чем через 30 дней после первой, чтобы усилить эффект.

Обычно рекомендуют не более 3-х посещений для одной области.

Одним из бесспорных преимуществ Криолиполиза является то, что одного сеанса достаточно для достижения видимых результатов . Однако повторные процедуры допускаются. Это можно сделать, если прошло по крайней мере 30 дней с первой процедуры для усиления эффекта. Обычно рекомендуется выполнять не более трех процедур для каждой области.

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