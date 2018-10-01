«По дорогам страны ездят автомобили с поддельными номерами?»: читатель заметил странную тенденцию

«Я часто замечаю на машинах номерные знаки без европейского флага. Для меня это как-то странно. Я бы понял, если бы или машина была старой или номер старого образца, оставшийся с тех времен, когда Эстония еще не входила в ЕС. Я зашел на сайт авторегистра, но не нашел у них в списке номерного знака без изображения европейского флага, - сообщил он. – Я прихожу к мнению, что номера без европейского флага являются поддельными. На них обычно нет голограммы».

Как сообщил читатель, от одного из своих знакомых он слышал, что где-то в Таллинне есть фирма, занимающаяся изготовлением подобных номерных знаков. «Мне говорили, что есть какая-то фирма, в которую можно отнести свой номер с изображением флага ЕС, а в обмен получить регистрационный номер старого образца. Может, эта фирма сотрудничает с Департаментом шоссейных дорог? И еще мне интересно стало: неужели у нас полиция не останавливает машины с явно поддельными номерами? Получается, что можно где-то левый номер заказать, чтобы штрафы с камер не приходили».

По словам руководителя отдела регистра Департамента шоссейных дорог Мартти Кангура, подобные номерные знаки могут быть вне закона, но не всегда. «На автомобиле может быть установлен лишь выданный Департаментом шоссейных дорог регистрационный номер, который отвечает установленным законом нормам. Начиная с сентября 2004 года в Эстонии начали устанавливать номерные знаки, имеющие обозначение ЕС или EST. Обладатели старых автомобилей не обязаны менять номера старого образца, не имевшие подобных обозначений, на более новые», - сообщил эксперт.

По словам Кангура, у департамента нет никаких договорных отношений с каким-либо предприятием, изготавливающим номерные знаки. В то же время он отметил, что закон не запрещает такую деятельность. «Например, если человек хочет сделать себе номерной знак на память и повесить на стенку, он может без проблем заказать его в подобной фирме. Номерные знаки, которые были выданы не Департаментом шоссейных дорог, использовать запрещено», - сказал он, а также добавил, что за соблюдением закона следит полиция, которая осуществляет проверку в ходе дорожного надзора.

«Нарушителю могут не только назначить штраф, но и отправить его на повторный техосмотр», - подытожил Кангур.

Как сообщила ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Энель Куйв, Законом о дорожном движении установлено, что транспортное средство, в том числе и прицеп, должны быть зарегистрированы в предусмотренном законом порядке, на них должны быть установлены государственные регистрационные номера.

«Эти требования описаны в постановлении министра экономики и коммуникаций от 21.06.2011 („Требования к государственным регистрационным номерам и их изготовлению"). На транспортном средстве разрешено использовать только те номерные знаки, которые изготовлены по заказу Департамента шоссейных дорог на предприятии, у которого есть на это право. Если полиция установит, что на транспортном средстве установлены регистрационные номера, которые были выданы данному транспортному средству не Департаментом шоссейных дорог, водителя может в качестве наказания ожидать штраф до 800 евро», - сообщила она.