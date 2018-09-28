Пн, 28.09.2020
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Алексей Навальный

Газеты 1994 года после крушения парома «Эстония»: это невозможно!
Смотрите архивные фото и видео!

Сегодня исполнилось 26 лет со дня крушения парома «Эстония». Затонувшее судно 28 сентября 1994 года унесло с собой на дно 852 человека.

NB! Статья впервые появилась 28.09.2017

Большинство жителей Эстонии отчетливо помнят, как они узнали о трагедии на пароме «Эстония» и что делали в ту минуту. Крушение, которое унесло рекордное количество жизней, осталось в душах тысяч людей. Хотя с момента трагедии прошло уже два десятка лет, до сих пор многие ищут ответ на вопрос: почему это произошло?

Судно «Эстония», которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, эстонцы окрестили "белым кораблем", который после долгих лет оккупации дал возможность регулярного сообщения с так называемым свободным миром. 

Паром свой последний путь начал из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19.15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0.55 до 2.03.

 

ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Интервью с оставшимся в живых на радио Kuku: 

Гордость Эстонии до катастрофы в газетной рекламе.

ФОТО: Erakogu

Освещение трагедии в Postimees.

ФОТО: Erakogu

Показания членов команды после кошмарной ночи: 

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