Газеты 1994 года после крушения парома «Эстония»: это невозможно!

NB! Статья впервые появилась 28.09.2017

Большинство жителей Эстонии отчетливо помнят, как они узнали о трагедии на пароме «Эстония» и что делали в ту минуту. Крушение, которое унесло рекордное количество жизней, осталось в душах тысяч людей. Хотя с момента трагедии прошло уже два десятка лет, до сих пор многие ищут ответ на вопрос: почему это произошло?

Судно «Эстония», которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, эстонцы окрестили "белым кораблем", который после долгих лет оккупации дал возможность регулярного сообщения с так называемым свободным миром.

Паром свой последний путь начал из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19.15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0.55 до 2.03.

ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Интервью с оставшимся в живых на радио Kuku:

Гордость Эстонии до катастрофы в газетной рекламе. ФОТО: Erakogu

Освещение трагедии в Postimees. ФОТО: Erakogu

Показания членов команды после кошмарной ночи: