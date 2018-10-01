Пн, 1.10.2018
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Умер Шарль Азнавур

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Шарль Азнавур.

ФОТО: AP / Scanpix

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя музыканта, сегодня на 95-м году жизни скончался французский шансонье Шарль Азнавур.

Автор песен, музыкант, писатель и актер армянского происхождения (настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян) за свою жизнь создал около 1300 песен и сыграл в 60 фильмах.

В числе всемирно известных песен Азнавура — «Богема», «Мама», "Вечная любовь", «Вчера ещё», «Изабелла», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл», «Потому что», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и др.

Шарль Азнавур умер у себя дома. Даже в столь преклонные годы он не прекращал выступать: в октябре и ноябре у него были запланированы концерты во Франции. В мае он вернулся из турне по Японии, после того как был вынужден отменить концерты из-за перелома плеча, полученного в результате падения. Ранее в апреле он попал в больницу после репетиции собственного концерта в Санкт-Петербурге, где ему стало плохо. О себе он говорил: "Я не старый, я пожилой. Это не одно и то же".

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