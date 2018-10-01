Умер Шарль Азнавур

Шарль Азнавур умер у себя дома. Даже в столь преклонные годы он не прекращал выступать: в октябре и ноябре у него были запланированы концерты во Франции. В мае он вернулся из турне по Японии, после того как был вынужден отменить концерты из-за перелома плеча, полученного в результате падения. Ранее в апреле он попал в больницу после репетиции собственного концерта в Санкт-Петербурге, где ему стало плохо. О себе он говорил: "Я не старый, я пожилой. Это не одно и то же".