Умер Шарль Азнавур

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя музыканта, сегодня на 95-м году жизни скончался французский шансонье Шарль Азнавур.
Автор песен, музыкант, писатель и актер армянского происхождения (настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян) за свою жизнь создал около 1300 песен и сыграл в 60 фильмах.
В числе всемирно известных песен Азнавура — «Богема», «Мама», "Вечная любовь", «Вчера ещё», «Изабелла», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл», «Потому что», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и др.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd— AFP news agency (@AFP) October 1, 2018
Шарль Азнавур умер у себя дома. Даже в столь преклонные годы он не прекращал выступать: в октябре и ноябре у него были запланированы концерты во Франции. В мае он вернулся из турне по Японии, после того как был вынужден отменить концерты из-за перелома плеча, полученного в результате падения. Ранее в апреле он попал в больницу после репетиции собственного концерта в Санкт-Петербурге, где ему стало плохо. О себе он говорил: "Я не старый, я пожилой. Это не одно и то же".