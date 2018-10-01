Чт, 28.03.2019
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  • Прохожий обнаружил в лесу Кохтла-Ярве тело пропавшего осенью прошлого года Валентина

Прохожий обнаружил в лесу Кохтла-Ярве тело пропавшего осенью прошлого года Валентина

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Лес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В среду после обеда случайный прохожий сообщил в центр тревоги о теле, найденном Кохтла-Ярве, в лесу района Ахтме.

У полиции есть основание полагать, что это пропавший в сентябре Валентин. На это указывают найденные на месте происшествия одежда и личные вещи, которые могли быть у Валентина с собой в день исчезновения.

Для того чтобы получить окончательное подтверждение личности найденного, тело будет направлено на экспертизу. Будет установлена и точная причина смерти, но собранные на сегодняшний момент данные указывают на то, что смерть не связана с преступлением.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что после получения сообщения об исчезновении мужчины полиция активно занималась поисками Валентина, прорабатывая различные версии.

«В ходе следствия мы общались с родными и близкими, работодателем, соседями. Просмотрели сотни часов записей видеокамер, делали распечатки звонков и банковских сделок. К сожалению, поиски не принесли результатов», - рассказала Мюрсеп.

Валентин.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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