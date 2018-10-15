Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в сентябре

Зарегистрированы 15 пар близнецов, из них четыре пары мальчиков, пять пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 374, в Харьюмаа - 156, на Хийумаа - 8, в Ида-Вирумаа - 79, Йыгевамаа - 22, Ярвамаа - 24, Ляэнемаа - 18, Ляэне-Вирумаа - 45, Пыльвамаа - 19, Пярнумаа - 91, Рапламаа - 20, Сааремаа - 14, Тартумаа - 150, Валгамаа - 20, Вильяндимаа - 37 и Вырумаа - 30 детей.