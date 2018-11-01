Что такое карбокситерапия?

Карбокситерапия представляет собой насыщение кожи кислородом посредством введения в нее углекислого газа (CO2). При попадании в клетки, углекислый газ распадается на углерод (С) и кислород (O2). Углерод без каких-либо последствий усваивается организмом. Кислород, проникая в глубокие слои кожи, не только активизирует все обменные и регенеративные процессы, но и стимулирует выработку коллагена. Именно недостаток кислорода в тканях является основным фактором старения кожи после 30 лет.

Действие происходит одновременно в нескольких направлениях, поэтому результат заметен уже после первой процедуры.

Еще недавно карбокситерапия обязательно предполагала инъекции. Для тех, кто не готов терпеть уколы, у нас хорошая новость! Теперь сопоставимый эффект можно получить безиньекционным, а точнее трансдермальным методом с помощью уникального аппарата ОxyGeneo+.

В чем уникальность аппарата ?

OxyGeneO+ - Уникальное сочетание 3-х методик для эффективного и комфортного омоложения и оздоровления кожи:

OxyGeneo® (карбокситерапия) – оксигенация кожи изнутри, очистка, обогащение натуральными ингредиентами.

Royalestetic OÜ

Процедура направлена на очищение и выравнивание тона кожи, для ее осветления и придания здорового сияния. Для данной процедуры используются индивидуальные одноразовые насадки и специальные гели, подобранные под каждого пациента в отдельности для достижения максимального результата. При взаимодействии ингредиентов геля с насадкой происходит высвобождение большого количества оксида углерода, что способствует увеличению интенсивности кровообращения и поступлению кислорода к коже лица изнутри. Повышение концентрации кислорода ускоряет клеточный метаболизм и абсорбцию косметических средств.

TriPollar® – мгновенная подтяжка кожи, равномерный нагрев с тремя активными RF электродами. Мягкое прогревание кожи способствует стимуляции фибробластов, которые в свою очередь осуществляют более активную, естественную выработку коллагеновых волокон. Курс процедур обеспечит эффективное разглаживание мелких морщин и поможет не только остановить время, но и повернуть его вспять.

– мгновенная подтяжка кожи, равномерный нагрев с тремя активными RF электродами. Мягкое прогревание кожи способствует стимуляции фибробластов, которые в свою очередь осуществляют более активную, естественную выработку коллагеновых волокон. NeoMassage - миофасциальный аппаратный массаж для стимуляции лимфооттока, снижения отечности и тренировки мышц лица, для поддержания их тонуса.

Royalestetic OÜ

Площадь поверхности кожи после комплекса процедур OxyGeneo+ может сократиться иногда и до 20%, а это уже серьезная конкуренция пластической операции по подтяжке лица.

Насколько безопасна процедура карбокситерапии на аппарате OxyGeneo?

Основа технологии – запатентованные капсулы Cupsugen и специализированные гели. Для каждой процедуры OxyGeneo используются одноразовые расходные материалы: это комбинация капсулы Cupsugen и одного из двух уникальных гелей, разработанных Pollogen на основе натуральных ингредиентов. Благодаря индивидуальному одноразовому набору процедура абсолютно безопасна и гигиенична.