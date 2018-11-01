Косметология развивается очень быстро, и тот эффект, который раньше могли дать лишь инъекции, сегодня можно получить путем простой неинвазивной процедуры. Наш центр аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic представляет вам открытие этого года, процедуру КАРБОКСИТЕРАПИИ от израильских ученых на аппарате ОxyGeneo+ . Сегодня аналогов этой методики в Эстонии нет.
Что такое карбокситерапия?
Карбокситерапия представляет собой насыщение кожи кислородом посредством введения в нее углекислого газа (CO2). При попадании в клетки, углекислый газ распадается на углерод (С) и кислород (O2). Углерод без каких-либо последствий усваивается организмом. Кислород, проникая в глубокие слои кожи, не только активизирует все обменные и регенеративные процессы, но и стимулирует выработку коллагена. Именно недостаток кислорода в тканях является основным фактором старения кожи после 30 лет.
Действие происходит одновременно в нескольких направлениях, поэтому результат заметен уже после первой процедуры.
Еще недавно карбокситерапия обязательно предполагала инъекции. Для тех, кто не готов терпеть уколы, у нас хорошая новость! Теперь сопоставимый эффект можно получить безиньекционным, а точнее трансдермальным методом с помощью уникального аппарата ОxyGeneo+.
В чем уникальность аппарата ?
OxyGeneO+ - Уникальное сочетание 3-х методик для эффективного и комфортного омоложения и оздоровления кожи:
- OxyGeneo® (карбокситерапия) – оксигенация кожи изнутри, очистка, обогащение натуральными ингредиентами.
Royalestetic OÜ
Процедура направлена на очищение и выравнивание тона кожи, для ее осветления и придания здорового сияния. Для данной процедуры используются индивидуальные одноразовые насадки и специальные гели, подобранные под каждого пациента в отдельности для достижения максимального результата. При взаимодействии ингредиентов геля с насадкой происходит высвобождение большого количества оксида углерода, что способствует увеличению интенсивности кровообращения и поступлению кислорода к коже лица изнутри. Повышение концентрации кислорода ускоряет клеточный метаболизм и абсорбцию косметических средств.
- TriPollar® – мгновенная подтяжка кожи, равномерный нагрев с тремя активными RF электродами. Мягкое прогревание кожи способствует стимуляции фибробластов, которые в свою очередь осуществляют более активную, естественную выработку коллагеновых волокон. Курс процедур обеспечит эффективное разглаживание мелких морщин и поможет не только остановить время, но и повернуть его вспять.
- NeoMassage - миофасциальный аппаратный массаж для стимуляции лимфооттока, снижения отечности и тренировки мышц лица, для поддержания их тонуса.
Royalestetic OÜ
Площадь поверхности кожи после комплекса процедур OxyGeneo+ может сократиться иногда и до 20%, а это уже серьезная конкуренция пластической операции по подтяжке лица.
Насколько безопасна процедура карбокситерапии на аппарате OxyGeneo?
Основа технологии – запатентованные капсулы Cupsugen и специализированные гели. Для каждой процедуры OxyGeneo используются одноразовые расходные материалы: это комбинация капсулы Cupsugen и одного из двух уникальных гелей, разработанных Pollogen на основе натуральных ингредиентов. Благодаря индивидуальному одноразовому набору процедура абсолютно безопасна и гигиенична.
Уникальный аппарат OxyGeneo+ позволяет провести 2-3 процедуры за одну сессию! Процедуры подходят для всех типов кожи и не имеют ограничений по возрасту и времени года.
Все процедуры являются эффективными, неинвазивными и не требуют времени на реабилитацию.
Royalestetic OÜ
Во время процедуры на аппарате OxyGeneo происходит
- Очищение, мягкий пилинг
- Питание и увлажнение
- Насыщение кислородом
- Деликатное и эффективное очищение кожи и пор
- Мгновенно придает коже ухоженный и здоровый вид.
- Осветление и выравнивание тона кожи, уменьшение пигментации
- Уникальные формулы процедурных гелей обеспечивают максимальную абсорбцию питательных веществ.
Показания к проведению процедуры:
- расширенные поры;
- тусклый цвет лица;
- темные круги и мешки под глазами, повышенная отечность век;
- тонкая и сухая кожа;
- гиперпигментация участков кожи;
- снижение эластичности, тургора кожных покровов;
- прыщи (акне), постакне;
- морщины на лице;
- неровная текстура кожи.
Какие результаты производит OxyGeneo?
В результате комбинированного аппаратного воздействия и косметических средств Вы мгновенно приобретете здоровый и ухоженный вид, программа выровняет цвет лица и скорректирует внешние проявления усталости и стресса.
Сразу же после 1 процедуры ваша кожа кожа насытится восстанавливающими питательными веществами и будет выглядеть очищенной и чувствовать себя очень увлажненной, станет очень гладкой на ощупь.
Гиперпигментация, морщины и даже прыщи улучшатся с помощью курса процедур.
Как часто можно проводить процедуру OxyGeneo?
Если Вы готовитесь к важному событию или празднику, достаточно 1 процедуры, чтобы лицо выглядело здоровым и ухоженным, и результат был виден окружающим.
Для людей, которые регулярно проводят отшелушивающие процедуры, 1 сеанс в 4-6 недель идеальны.
Для лечения проблемной кожи процедура проводится 1-2 раза в неделю. Рекомендуемый курс составляет от 4 до 10 процедур.
1 поддерживающая процедура в месяц после прохождения курса обеспечит долгосрочный эффект и усилит действие другой антивозрастной терапии.
Предложение действует до 30 апреля 2019 года, количество процедур ограничено.
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Royalestetic OÜ