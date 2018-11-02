Найдена пропавшая без вести 16-летняя беременная

Удостовериться в этом прибыли из Латвии родители обоих подростков, а также социальный работник Смилтене. Было решено в интересах самой Руты и ее ребенка все-таки доставить молодых людей в Латвию, что и было сделано в тот же день. Об этом добровольцам Bezvests.lv сообщила социальный работник Смилтене и подтвердила мать Руты. "Сейчас моя дочь находится в безопасности в Латвии. Всем большое спасибо за оказанную помощь!", - поблагодарила она.