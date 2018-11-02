Найдена пропавшая без вести 16-летняя беременная

По настоятельной просьбе добровольцев организации Bezvests.lv 16-летняя Рута вместе со своим парнем пришли в полицию Пярну и сообщили, что с ними все в порядке.
Удостовериться в этом прибыли из Латвии родители обоих подростков, а также социальный работник Смилтене. Было решено в интересах самой Руты и ее ребенка все-таки доставить молодых людей в Латвию, что и было сделано в тот же день. Об этом добровольцам Bezvests.lv сообщила социальный работник Смилтене и подтвердила мать Руты. "Сейчас моя дочь находится в безопасности в Латвии. Всем большое спасибо за оказанную помощь!", - поблагодарила она.
При поддержке полиции, добровольцев Bezvests.lv, социального работника удалось решить многие вопросы и 16-летняя Рута приняла решение вместе со своим другом вернуться в Латвию. Таким образом удалось устранить возможные проблемы, которые могли ожидать молодую семью и будущую мать вдали от дома.
Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея, находясь на седьмом месяце беременности, пропала 21 сентября 2018 года. Девушка выехала из города и пересекла границу Латвии и Эстонии в Валка/Валга.