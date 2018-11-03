В каком бы стиле ни была выполнена ванная комната, установка в ней стеклянной душевой кабины никогда не испортит вид помещения. Homester рассказывает о преимуществах и недостатках душевой кабины со стеклянными стенками.
Самые распространенные виды душевых – угловые, или расположенные вдоль стены. И тот, и другой вариант осуществляется в зависимости от габаритов ванной комнаты и удаленности от кабины остальных объектов. Устанавливаться стеклянные стенки могут на полу или на поддоне.
Если монтаж стеклянных стенок производится непосредственно на поверхности пола, для изоляции используют прозрачные профили по кромкам стекла, например, из акрила. Смеситель и разбрызгиватель монтируются непосредственно в стене внутри кабины.
Чтобы обезопасить находящегося внутри кабины, предусматриваются страховочные поручни вдоль внутренних стен душевой, или надежные ручки с обеих сторон входных дверей.
Преимущества душевой из стекла
Несмотря на кажущуюся хрупкость и непрактичность, душевые кабины из стекла обладают рядом важные преимуществ, о которых мы расскажем далее.
Экономия пространства
Это одно из основных преимуществ душевых из стекла. Поэтому, отказываясь от размещения полноценной ванны в малогабаритном санузле, около кабины вы освобождаете место, к примеру, для стиральной машины, которая чаще всего находится в не предназначенной для нее кухни.
Разнообразие фактур
Стеклянные полотна стен в душевой кабине могут акцентировать все внимание на себе, будучи невероятно декоративными, так как технологии производства в последнее время существенно продвинулись вперед и появилась возможность использовать не просто прозрачное или матовое стекло, но и наносить на его поверхность пескоструйный рисунок любой сложности. Вы можете заказать, или выбрать из представленных в магазине, кабины с рельефным стеклом, любой степенью его матовости и насыщенности того или иного оттенка.
Функциональность
Нельзя не отметить, что количество брызг, попадающих за пределы душа или ванны во время гигиенических процедур, для многих является настоящей проблемой, а попадая на поверхность пола, они несутс собой и некоторую опасность, ведь на мокром полу так легко поскользнуться. Но если в ванной комнате будет установлена стеклянная душевая, подобные неприятности вам не страшны, поскольку ее стенки станут естественным барьером, и ни одной лишней капле воды не удастся попасть наружу.
Основной недостаток, с нашей точки зрения, заключается в том, что иногда можно поступить не вполне дальновидно, устанавливая душевую с абсолютно прозрачными стенками в совмещенном санузле, тем самым создавая некоторые неудобства при одновременной эксплуатации помещения двумя членами семьи. Также, выбирая стеклянную душевую, стоит помнить о необходимости постоянно чистить створки душа от потеков воды и известкового налета.
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