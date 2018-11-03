Самые распространенные виды душевых – угловые, или расположенные вдоль стены. И тот, и другой вариант осуществляется в зависимости от габаритов ванной комнаты и удаленности от кабины остальных объектов. Устанавливаться стеклянные стенки могут на полу или на поддоне.

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Если монтаж стеклянных стенок производится непосредственно на поверхности пола, для изоляции используют прозрачные профили по кромкам стекла, например, из акрила. Смеситель и разбрызгиватель монтируются непосредственно в стене внутри кабины.

Чтобы обезопасить находящегося внутри кабины, предусматриваются страховочные поручни вдоль внутренних стен душевой, или надежные ручки с обеих сторон входных дверей.

Преимущества душевой из стекла

Несмотря на кажущуюся хрупкость и непрактичность, душевые кабины из стекла обладают рядом важные преимуществ, о которых мы расскажем далее.

Экономия пространства

ФОТО: homester.com.ua

Это одно из основных преимуществ душевых из стекла. Поэтому, отказываясь от размещения полноценной ванны в малогабаритном санузле, около кабины вы освобождаете место, к примеру, для стиральной машины, которая чаще всего находится в не предназначенной для нее кухни.

Разнообразие фактур

ФОТО: homester.com.ua

Стеклянные полотна стен в душевой кабине могут акцентировать все внимание на себе, будучи невероятно декоративными, так как технологии производства в последнее время существенно продвинулись вперед и появилась возможность использовать не просто прозрачное или матовое стекло, но и наносить на его поверхность пескоструйный рисунок любой сложности. Вы можете заказать, или выбрать из представленных в магазине, кабины с рельефным стеклом, любой степенью его матовости и насыщенности того или иного оттенка.

Функциональность

ФОТО: homester.com.ua

Нельзя не отметить, что количество брызг, попадающих за пределы душа или ванны во время гигиенических процедур, для многих является настоящей проблемой, а попадая на поверхность пола, они несутс собой и некоторую опасность, ведь на мокром полу так легко поскользнуться. Но если в ванной комнате будет установлена стеклянная душевая, подобные неприятности вам не страшны, поскольку ее стенки станут естественным барьером, и ни одной лишней капле воды не удастся попасть наружу.

ФОТО: homester.com.ua

Основной недостаток, с нашей точки зрения, заключается в том, что иногда можно поступить не вполне дальновидно, устанавливая душевую с абсолютно прозрачными стенками в совмещенном санузле, тем самым создавая некоторые неудобства при одновременной эксплуатации помещения двумя членами семьи. Также, выбирая стеклянную душевую, стоит помнить о необходимости постоянно чистить створки душа от потеков воды и известкового налета.