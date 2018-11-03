Ансип: кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! Подняли бы сразу на 700!

Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне - вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип жестко раскритиковал экономическую и акцизную политику действующего правительства, назвав ее экспериментом над государством, пишет Postimees.
«Кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! - возмутился Ансип на прошедшей в пятницу экономической конференции Rimi. - О чем они думали? Может, тогда бы сразу подняли на 700 процентов?»
В бюджет поступило значительно меньше денег от акцизов на алкоголь, табак и топливо, чем прогнозировали, продолжил Ансип.
«Теперь мы копим резервы в Латвии! - сыронизировал бывший премьер. - Кто-то должен посмотреть в зеркало и сказать: это я сделал, мне стыдно, и уйти не только из правительства, но и вообще покинуть эту страну!»
По словам Ансипа, в СМИ говорилось о том, что стариков из домов по уходу теперь будут вакцинировать от гриппа за счет государства. «На эти ушедшие в Латвию деньги можно было бы вакцинировать от гриппа всех жителей Эстонии как минимум на протяжении 30 лет».
Он также привел в пример полсотни сельских магазинов, закрывшихся из-за акцизной политики. «Да, именно цена на водку может быть последней каплей, которая приведет к краху сельского магазина. Поздравляю, региональная политика, мы провели административную реформу! Аплодисменты!»
Симсон: агрессивные высказывания Андруса Ансипа свидетельствуют о приближающихся выборах
Зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что в свете предстоящих выборов Андрус Ансип пытается представить финансовое положение страны в черном цвете, при этом он демонстративно игнорирует рекомендации Министерства финансов и международных агентств.
Симсон сказала, что мотивы Ансипа являются политическими, и он хочет использовать свой пост вице-президента Европейской комиссии в своей избирательной кампании и таким образом обеспечить себе пост европейского комиссара. «К сожалению, Ансип по-прежнему не хочет принять во внимание ту ответственность и поведение, которые соответствуют его положению в качестве вице-президента Европейской комиссии и пытается игнорировать рекомендации Министерства финансов и положительные оценки международных агентств в своих выступлениях. В своих политических заявлениях Андрус Ансип продолжает выступать в качестве председателя Партии реформ, а не аполитичного комиссара Европейского союза», - сказал Симсон.
Министр экономики и коммуникаций отметила, что Министерство финансов неоднократно подчеркивало, что финансово разумно погасить кредиты, а не увеличивать резервы, потому что показатели запасов низки или даже отрицательны. «Мы готовы к возможным кризисам. Партия реформ знает это, конечно, но это не соответствует их риторике. Их беспокойство кажется особенно смешным в свете того, что в 2008 году премьер-министр Андрус Ансип сам до последнего отказывался признать экономический кризис», - сказала Симсон.
Политик добавила, что правительство составляло государственный бюджет с учетом структурного баланса и номинально доходы бюджета больше, чем расходы. «До недавнего времени международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг нашей страны, что способствовало повышению способности Эстонии противостоять потенциальным негативным последствиям внешней среды, хорошему состоянию государственных финансов и сильной экономической политике. Я понимаю, что очень сложно критиковать правительство Юри Ратаса, которое держит финансовые дела государства в полном порядке, а также решения которого принесли дополнительные деньги большинству эстонских людей, обеспечили чувство уверенности фермерам, полицейским и спасателям, а также дополнительное финансирование сферы здравоохранения, поэтому реформисты пытаются очернить наши действия», - сказала Симсон.