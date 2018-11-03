Ансип: кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! Подняли бы сразу на 700!

«Кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! - возмутился Ансип на прошедшей в пятницу экономической конференции Rimi. - О чем они думали? Может, тогда бы сразу подняли на 700 процентов?»

В бюджет поступило значительно меньше денег от акцизов на алкоголь, табак и топливо, чем прогнозировали, продолжил Ансип.

«Теперь мы копим резервы в Латвии! - сыронизировал бывший премьер. - Кто-то должен посмотреть в зеркало и сказать: это я сделал, мне стыдно, и уйти не только из правительства, но и вообще покинуть эту страну!»

По словам Ансипа, в СМИ говорилось о том, что стариков из домов по уходу теперь будут вакцинировать от гриппа за счет государства. «На эти ушедшие в Латвию деньги можно было бы вакцинировать от гриппа всех жителей Эстонии как минимум на протяжении 30 лет».

Он также привел в пример полсотни сельских магазинов, закрывшихся из-за акцизной политики. «Да, именно цена на водку может быть последней каплей, которая приведет к краху сельского магазина. Поздравляю, региональная политика, мы провели административную реформу! Аплодисменты!»

Симсон: агрессивные высказывания Андруса Ансипа свидетельствуют о приближающихся выборах

Зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что в свете предстоящих выборов Андрус Ансип пытается представить финансовое положение страны в черном цвете, при этом он демонстративно игнорирует рекомендации Министерства финансов и международных агентств.

Симсон сказала, что мотивы Ансипа являются политическими, и он хочет использовать свой пост вице-президента Европейской комиссии в своей избирательной кампании и таким образом обеспечить себе пост европейского комиссара. «К сожалению, Ансип по-прежнему не хочет принять во внимание ту ответственность и поведение, которые соответствуют его положению в качестве вице-президента Европейской комиссии и пытается игнорировать рекомендации Министерства финансов и положительные оценки международных агентств в своих выступлениях. В своих политических заявлениях Андрус Ансип продолжает выступать в качестве председателя Партии реформ, а не аполитичного комиссара Европейского союза», - сказал Симсон.

Министр экономики и коммуникаций отметила, что Министерство финансов неоднократно подчеркивало, что финансово разумно погасить кредиты, а не увеличивать резервы, потому что показатели запасов низки или даже отрицательны. «Мы готовы к возможным кризисам. Партия реформ знает это, конечно, но это не соответствует их риторике. Их беспокойство кажется особенно смешным в свете того, что в 2008 году премьер-министр Андрус Ансип сам до последнего отказывался признать экономический кризис», - сказала Симсон.