Пенсионерка от безделья наворовала тысячу игрушек
3 ноября 2018, 16:29
Полиция арестовала 72-летнюю жительницу Парижа, которая украла около тысячи игрушек из магазинов.
Женщину вычислили после того, как менеджер одного из магазинов заметил в интернете объявление о продаже игрушек из его торговой точки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
При обыске в доме пенсионерки было найдено около тысячи игрушек, в основном в упаковке, украденных из различных парижских магазинов. Полиция также обнаружила около 40 тысяч евро наличными.
Женщина призналась в кражах и объяснила, что воровала игрушки от безделья, сообщили журналистам в прокуратуре.