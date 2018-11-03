Пенсионерка от безделья наворовала тысячу игрушек

Женщину вычислили после того, как менеджер одного из магазинов заметил в интернете объявление о продаже игрушек из его торговой точки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

При обыске в доме пенсионерки было найдено около тысячи игрушек, в основном в упаковке, украденных из различных парижских магазинов. Полиция также обнаружила около 40 тысяч евро наличными.