Вс, 4.11.2018
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В Беларуси могут ввести ограничения на фото- и видеосъемку

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Флаг Белоруссии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству подготовить законопроект, регулирующий права граждан на фото и видео со своим изображением. Согласно документу, опубликованному на правовом портале Беларуси в субботу, 3 ноября, КС считает, что внешний облик человека и "основанное на нем право на изображение гражданина" - например, в произведении искусства, на фотографии или в видеозаписи - относятся "к охраняемым конституцией нематериальным благам", передает Deutsche Welle.

В Гражданском кодексе Беларуси имеется правовой дефект, обусловленный отсутствием правового механизма обеспечения каждому охраны его изображения, что может привести к нарушению конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, констатирует КС.

В обращении Белорусской республиканской коллегии адвокатов, которое приводит суд, отмечается, что распространение фото и видео в СМИ и интернете "в ряде случаев сопряжено с нарушением прав и законных интересов" граждан. "Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - говорится в документе. В частности, Общественный совет при МВД Беларуси считает необходимым обеспечить право сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих на защиту от вмешательства в личную жизнь, в том числе, при исполнении служебных обязанностей.

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