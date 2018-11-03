Строительная фирма выиграла в суде у города 50 000 евро

Тяжба касалась строительства зоны отдыха в Липовой ямке в 2016 году. Дело в том, что генеральный подрядчик строительства, ТОО E&G, обанкротился, после чего город Нарва, фирма-банкрот и ее субподрядчик, ТОО BGM Ehitus, заключили трехстороннее рамочное соглашение, по которому город взял на себя обязательства перед BGM Ehitus, которое, в свою очередь, довело работы до конца.

Однако после того, как работы были выполнены, город отказался платить строителю и остался должен около 42 000 евро. В суде город привел разные обоснования; согласно одному из них, со стороны города работы принял человек, не обладавший соответствующей компетенцией.

Тем не менее Вируский уездный суд взыскал с города задолженность, сочтя, что у города Нарвы не было ни малейшего основания отказываться от выплаты денег, поскольку город взял на себя это обязательство по рамочному соглашению. Уездный суд взыскал с Нарвы не только основной долг, но и пеню в размере 7482 евро, а также расходы истца на юридическую помощь — более 2000 евро.