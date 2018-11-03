Галерея: пример идеально реновированной хрущевки на Маяка

Улица Маяка - это так называемое "старое Ласнамяэ", район обжитой и логгистически очень удобный: рядом и центр, и Кадриорг, торговые центра и аэропорт.

Предлагаемая двухкомнатная квартира площадью 44,1 м2 капитально отремонтирована полтора года назад, находится в прекрасном состоянии и продается с мебелью и техникой. У дивана, стиральной машины с системой сушки и холодильника есть действующая гарантия. В спальне находится шкаф-купе и удобная кровать. Только о дизайнерском обеденном столе придется договориться за отдельную плату.