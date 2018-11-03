Галерея: пример идеально реновированной хрущевки на Маяка

Отремонтированные квартиры в реновированых домах хрущевского времени бывают просто прелестными. Вот, например, двухкомнатная квартира с оригинальной ванной комнатой и высококачественным ремонтом.
Улица Маяка - это так называемое "старое Ласнамяэ", район обжитой и логгистически очень удобный: рядом и центр, и Кадриорг, торговые центра и аэропорт.
Предлагаемая двухкомнатная квартира площадью 44,1 м2 капитально отремонтирована полтора года назад, находится в прекрасном состоянии и продается с мебелью и техникой. У дивана, стиральной машины с системой сушки и холодильника есть действующая гарантия. В спальне находится шкаф-купе и удобная кровать. Только о дизайнерском обеденном столе придется договориться за отдельную плату.
Из окон отлично просматривается романтический вид на море. Сдержанный дизайн устроит человека с любым вкусом. Стеклянные блоки, вмонтированные в одну из стен ванной комнаты, придают коридору оригинальный вид, а ванной добавляют дополнительный свет.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.