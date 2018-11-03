То ли вор, то ли паркурщик: на крыше дома поймали мужчину

В латвийском Саласпилсе местные жители вызвали полицию после того, как на крыше одного из домов заметили подозрительного человека, сообщает передача Degpunktā.
Сначала стражи порядка не могли найти мужчину, однако один из полицейских решил подняться по лестнице, которая находилась у дома, и заметил спрятавшегося человека.
Полицейские поначалу подумали, что мужчина находится под влиянием наркотических веществ.
Мужчина оправдывался тем, что вместе с друзьями снимал видео паркура - вида спорта, в который входят прыжки с различных высот, к примеру, с крыш домов. Друзья, увидевшие стражей порядка, бросились бежать, оставив его одного.
При этом местные жители утверждали, что неизвестный пытался обокрасть дом.
Полиция расследует, было ли произошедшее попыткой кражи.