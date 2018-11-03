Предприниматель о кризисе рабочей силы в Эстонии: особенно наивны строительные фирмы

Паюссаар заметил, что сейчас в экономике сложилась ситуация, при которой предприятия хотят расти, нанимая новых людей. «Если все строительные фирмы одновременно захотят увеличить объемы на 100% и надеются, что найдут для этого людей на рынке труда, то они достаточно наивны, - считает он. - Действующие в Эстонии предприятия должны понимать, что дополнительной рабочей силы нет».

В отличие от строительных фирм, производственные предприятия, в том числе производители мебели, по словам Паюссаара, скорее консервативны и не продают продукцию в объемах, изготовление которых нереально. «Помимо возросшего спроса, еще недостаточно поднялась цена, чтобы начать без оглядки расширять производство», - заметил он.

Паюссаар убежден, что нашей экономике и рынку труда были бы нужны люди из-за пределов Эстонии, особенно те, кто может выполнять более простую работу. Он добавил, что в Эстонии много рабочих мест, на которых местные больше не желают работать ни за какую зарплату. В то же время предприниматель признал, что найм иностранной рабочей силы ни для кого не является легким и требует от фирм больших усилий.

По его словам, вопрос и в том, нужны ли фирме рабочие руки или рабочие головы. «Если в условиях экономического роста быстро нужны дополнительные рабочие руки, то новых работников разумно ввозить из-за рубежа, чтобы при остановке экономического роста не должны были страдать местные», - считает предприниматель.