Фото и видео: на Мальдивах открылся первый в мире подводный отель

Вилла "Мурака" изготовлена ​​из стали, бетона и акрила и спроектирована с учетом местной экосистемы, пишет Lifter.

Вся подводная часть была построена в Сингапуре, изготовлена ​​из акрила и запечатана герметиком Shin Etsu Marine, который использовался при строительстве подводного ресторана Ithaa Undersea.

Затем 600-тонная конструкция была поднята краном на специализированное судно, которое могло транспортировать его на Мальдивы и пришвартоваться вблизи рифа, не повредив его.

Затем конструкцию погрузили в океан и укрепили на 10 бетонных сваях, которые гарантируют, что она не сдвинется из-за прилива или шторма

Верхний уровень состоит из стеклянных стен, которые предлагают безупречный вид на океан, частный причал, бесконечный бассейн и уединенные палубы. Гости могут спустится на лифте, либо пройти по винтовой лестнице вниз, как Алиса спускалась в страну чудес.

В нижней части, которая напоминает аквариум, счастливые посетители могут увидеть черепах, скатов или даже акул, неодобрительно глядящих сквозь стекло.

Гости будут спать под поверхностью океана, где есть спальня с огромной кроватью и ванная комната, а также гостиная для отдыха.

Предполагается, что это будет один из самых востребованных гостиничных номеров в мире. Естественно, для супер-богатых, потому что стоимость этого удовольствия - $50 000 за ночь. Всего в Мураке могут разместиться до девяти гостей.

Четырехдневный пакет обойдется в 200 000 долларов - и это изрядная цена даже для подводного отдыха.

Гости отеля The Muraka вылетают на частном гидросамолете, который приземляется на собственном причале или отплывут с главного курорта на скоростном катере, который будет использоваться все время их пребывания.