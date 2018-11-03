Фото и видео: на Мальдивах открылся первый в мире подводный отель

На мальдивском острове Рангали открылась первая в мире подводная вилла, которая находится на глубине почти пяти метров, пишет Daily Mail.
Вилла "Мурака" изготовлена из стали, бетона и акрила и спроектирована с учетом местной экосистемы, пишет Lifter.
Hold your breath and discover the beautiful harmony above and below the ocean. THE MURAKA, unlike anywhere else in the world. Check out the full video on IGTV. . . #TheMURAKA @alessia.zecchini @thomas.midulla @martin.kreuzer @americanexpress #ConradMaldives #AmexCenturion #AmexPlatinum #AmexLife
Вся подводная часть была построена в Сингапуре, изготовлена из акрила и запечатана герметиком Shin Etsu Marine, который использовался при строительстве подводного ресторана Ithaa Undersea.
Затем 600-тонная конструкция была поднята краном на специализированное судно, которое могло транспортировать его на Мальдивы и пришвартоваться вблизи рифа, не повредив его.
Затем конструкцию погрузили в океан и укрепили на 10 бетонных сваях, которые гарантируют, что она не сдвинется из-за прилива или шторма
We’re so honored to be named as one of @time magazine’s Greatest Places 2018! Will you be joining us under the sea to dine too? 😉. . . #conradmaldives #stayinspired #timemagazine #time #ithaa #undersearestaurant #hiltonhonors #travel #bucketlist #gourmetisland #wanderlust
Верхний уровень состоит из стеклянных стен, которые предлагают безупречный вид на океан, частный причал, бесконечный бассейн и уединенные палубы. Гости могут спустится на лифте, либо пройти по винтовой лестнице вниз, как Алиса спускалась в страну чудес.
В нижней части, которая напоминает аквариум, счастливые посетители могут увидеть черепах, скатов или даже акул, неодобрительно глядящих сквозь стекло.
Гости будут спать под поверхностью океана, где есть спальня с огромной кроватью и ванная комната, а также гостиная для отдыха.
Предполагается, что это будет один из самых востребованных гостиничных номеров в мире. Естественно, для супер-богатых, потому что стоимость этого удовольствия - $50 000 за ночь. Всего в Мураке могут разместиться до девяти гостей.
Четырехдневный пакет обойдется в 200 000 долларов - и это изрядная цена даже для подводного отдыха.
Гости отеля The Muraka вылетают на частном гидросамолете, который приземляется на собственном причале или отплывут с главного курорта на скоростном катере, который будет использоваться все время их пребывания.
Сама Мурака расположена в океане, вдали от пляжных вилл и бунгало над водой, для обеспечения максимальной конфиденциальности. В люксе есть преданный персонал, в том числе дворецкий и шеф-повар, чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, а все остальное - от массажистов до тренеров - включено в стоимость этого фешенебельного отдыха.