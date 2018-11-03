Видео: в России прорвало магистральный газопровод, столб пламени поднялся на 15 метров

Прорыв магистрального газопровода произошел вечером 3 ноября в районе села Унгор Путятинского района Рязанской области. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация об аварии поступила в 17:55. "Угрозы населенным пунктам нет. Отключений не последовало. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, которое цитирует Newsru.com.
На место происшествия выехали 10 единиц техники и 24 человека личного состава. По словам источника ТАСС в экстренных службах, столб пламени на месте прорыва поднимается на высоту 15 метров. Возгорание травы вокруг газопровода ликвидировано, огонь не затронул расположенного рядом леса, утверждают в МЧС.
Между тем портал rzn.info сообщает со ссылкой на очевидцев, что лес в районе происшествия все-таки загорелся. Зарево от пожара видно в нескольких соседних районах.
По данным Минэнерго, на которые ссылается "Интерфакс", разрыв с последующим горением произошел на 1857-м км газопровода "Средняя Азия - Центр III" диаметром 1200 мм.
Магистральный газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Москва", сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Рязанская область". В Минэнерго отметили, что транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено. Идет подготовка к аварийно-восстановительным работам.
"Интерфакс" отмечает, что с начала года на объектах Единой системы газоснабжения зафиксировано уже восемь аварий, включая субботнюю: на МГ "Ямбург-Тула-1" (2 марта), "Петровск-Новопсков" (3 марта), "Игрим-Серов-Нижний Тагил" (9 мая), "Ухта-Торжок" (28 августа), на отводе к Железногорску (4 сентября) и отводе к ГРС Козельск, Сосенский, Сухиничи (23 сентября), "Горький-Центр", Владимирская область (24 октября).