Видео: в России прорвало магистральный газопровод, столб пламени поднялся на 15 метров

На место происшествия выехали 10 единиц техники и 24 человека личного состава. По словам источника ТАСС в экстренных службах, столб пламени на месте прорыва поднимается на высоту 15 метров. Возгорание травы вокруг газопровода ликвидировано, огонь не затронул расположенного рядом леса, утверждают в МЧС.

Между тем портал rzn.info сообщает со ссылкой на очевидцев, что лес в районе происшествия все-таки загорелся. Зарево от пожара видно в нескольких соседних районах.

По данным Минэнерго, на которые ссылается "Интерфакс", разрыв с последующим горением произошел на 1857-м км газопровода "Средняя Азия - Центр III" диаметром 1200 мм.

Магистральный газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Москва", сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Рязанская область". В Минэнерго отметили, что транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено. Идет подготовка к аварийно-восстановительным работам.