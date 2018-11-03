Вс, 4.11.2018
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Фото: российский самолет пролетел над кораблем НАТО на низкой высоте

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ФОТО: скриншот

Дальний противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК пролетел на низкой высоте вблизи флагмана 6-го оперативного флота ВМС США, штабного корабля "Маунт Уитни", с которого осуществляется руководство учениями НАТО "Единый трезубец 2018" (Trident Juncture 2018) в Норвегии, следует из сообщений в официальном твиттере учений.

По имеющимся данным, пролет самолета Ту-142МК "Александр Можайский" был совершен еще в пятницу над акваторией Норвежского моря.

Самолет Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95. Он применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

Как сообщалось, в пятницу днем два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Торнадо" вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации неопознанной цели над Норвежским и Северным морями. В целях обеспечения длительности полетов истребителей "Торнадо" с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".

Вслед за Британией в воздух по тревоге были подняты два истребителя дежурных сил французских ВВС и самолет-заправщик.

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