Фото: российский самолет пролетел над кораблем НАТО на низкой высоте

По имеющимся данным, пролет самолета Ту-142МК "Александр Можайский" был совершен еще в пятницу над акваторией Норвежского моря.

Самолет Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95. Он применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

Как сообщалось, в пятницу днем два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Торнадо" вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации неопознанной цели над Норвежским и Северным морями. В целях обеспечения длительности полетов истребителей "Торнадо" с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".