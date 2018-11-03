Фото: российский самолет пролетел над кораблем НАТО на низкой высоте

Дальний противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК пролетел на низкой высоте вблизи флагмана 6-го оперативного флота ВМС США, штабного корабля "Маунт Уитни", с которого осуществляется руководство учениями НАТО "Единый трезубец 2018" (Trident Juncture 2018) в Норвегии, следует из сообщений в официальном твиттере учений.
По имеющимся данным, пролет самолета Ту-142МК "Александр Можайский" был совершен еще в пятницу над акваторией Норвежского моря.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
Самолет Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95. Он применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.
Как сообщалось, в пятницу днем два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Торнадо" вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации неопознанной цели над Норвежским и Северным морями. В целях обеспечения длительности полетов истребителей "Торнадо" с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".
Вслед за Британией в воздух по тревоге были подняты два истребителя дежурных сил французских ВВС и самолет-заправщик.