Вс, 4.11.2018
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  • Видео: быстрая реакция спасла жизнь сотрудника МуПо

Видео: быстрая реакция спасла жизнь сотрудника МуПо

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На прошлой неделе с проверяющим билеты патрулем МуПо произошел инцидент, и только быстрая реакция спасла чиновника от колес промчавшегося мимо автомобиля, передает Postimees.

28 октября патруль работал по графику, проверил трамвай по адресу Тартуское шоссе 10, напротив дома Компасси.

В 17.14 инспекторы вышли из патрульного автобуса, чтобы остановить для проверки приближающийся со стороны Гонсиори трамвай. Как только они вышли, раздался шум и мимо автобуса промчался легковой автомобиль - прямо в направлении только вышедшего сотрудника МуПо.

Стоявший спиной к автомобилю инспектор с камня запрыгнул на барьер. Автомобиль промчался мимо него по направлению к улице Гонсиори, где чуть не столкнулся с приближающимся трамваем.

Трамвай затормозил, автомобиль повернул направо и поехал дальше. Как сообщила специалист по связям с общественностью Муниципальной полиции Меэлис Хунт, речь идет о территории, предназначенной для пешеходов, автомобилям заезжать на нее запрещено.

Муниципальная полиция передала записи с нагрудной камеры в полицию.

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