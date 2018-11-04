Видео: быстрая реакция спасла жизнь сотрудника МуПо

28 октября патруль работал по графику, проверил трамвай по адресу Тартуское шоссе 10, напротив дома Компасси.

В 17.14 инспекторы вышли из патрульного автобуса, чтобы остановить для проверки приближающийся со стороны Гонсиори трамвай. Как только они вышли, раздался шум и мимо автобуса промчался легковой автомобиль - прямо в направлении только вышедшего сотрудника МуПо.

Стоявший спиной к автомобилю инспектор с камня запрыгнул на барьер. Автомобиль промчался мимо него по направлению к улице Гонсиори, где чуть не столкнулся с приближающимся трамваем.

Трамвай затормозил, автомобиль повернул направо и поехал дальше. Как сообщила специалист по связям с общественностью Муниципальной полиции Меэлис Хунт, речь идет о территории, предназначенной для пешеходов, автомобилям заезжать на нее запрещено.