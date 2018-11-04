Вс, 4.11.2018
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Выезд на охоту закончился пулей в ноге

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Выезд на охоту закончился не слишком хорошо для 26-летней женщины.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Вчера около десяти часов утра в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на охоте, произошедшем на Пийрисааре в Тартуском уезде. На вызов отреагировал отряд погранохраны на лодке и полиция, передает Tartu Postimees.

На месте происшествия выяснилось, что во время охоты на лося один из охотников зацепил пулей ногу 26-летней женщины. Пострадавший был доставлен в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего было начато производство.

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