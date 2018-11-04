Вс, 4.11.2018
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  • Летевший из Новосибирска лайнер экстренно сел из-за трещины в кабине пилота

Летевший из Новосибирска лайнер экстренно сел из-за трещины в кабине пилота

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Чартерный "Боинг", направлявшийся из Новосибирска в Санья (Китай), вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет авиакомпании "НордСтар" выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.

Самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал.

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