Летевший из Новосибирска лайнер экстренно сел из-за трещины в кабине пилота
4 ноября 2018, 11:15
Чартерный "Боинг", направлявшийся из Новосибирска в Санья (Китай), вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолет авиакомпании "НордСтар" выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.
Самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал.