Летевший из Новосибирска лайнер экстренно сел из-за трещины в кабине пилота

"Самолет авиакомпании "НордСтар" выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.