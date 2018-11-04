Фотоновость: с дорожным знаком в Выру произошла странная метаморфоза

Водителям еще предстоит привыкнуть к движению на новой центральной площади, поскольку в некоторых местах проезжая часть и пешеходная зона расположены в одной плоскости. Из-за этого по невнимательности можно заехать на тротуар, а пешеходы, в свою очередь, могут оказаться на проезжей части.