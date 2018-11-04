Вс, 4.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фотоновость: с дорожным знаком в Выру произошла странная метаморфоза

Фотоновость: с дорожным знаком в Выру произошла странная метаморфоза

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сбитый дорожный знак в Выру.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В Выру на центральной площади сбили один из дорожных знаков, в результате чего он искривился, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Более того, кто-то решил украсить тыквой изогнутый дорожный знак, таким образом напомнив о недавнем Хеллоуине.

Водителям еще предстоит привыкнуть к движению на новой центральной площади, поскольку в некоторых местах проезжая часть и пешеходная зона расположены в одной плоскости. Из-за этого по невнимательности можно заехать на тротуар, а пешеходы, в свою очередь, могут оказаться на проезжей части.

u0427u0438u0442u0430u0442u044c u0442u0430u043au0436u0435

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ