Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы, передает Rus.ERR.
Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, обвиняемая представила две апелляции на решение суда первой инстанции.
В первой из них содержалась просьба об изменении статьи обвинения на "убийство по неосторожности", а вторая касалась уплаты судебных расходов.
С момента получения на руки переведенного на русский язык решения Таллиннского окружного суда у нее будет 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор в Государственном суде.
Приговор оказался мягче, чем хотела прокурор Мерике Тикк - в ходе прений она требовала приговорить Капитонову к 10 годам тюрьмы.