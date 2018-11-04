Вс, 4.11.2018
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  • Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

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Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы, передает Rus.ERR.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, обвиняемая представила две апелляции на решение суда первой инстанции.

В первой из них содержалась просьба об изменении статьи обвинения на "убийство по неосторожности", а вторая касалась уплаты судебных расходов.

С момента получения на руки переведенного на русский язык решения Таллиннского окружного суда у нее будет 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор в Государственном суде.

Приговор оказался мягче, чем хотела прокурор Мерике Тикк - в ходе прений она требовала приговорить Капитонову к 10 годам тюрьмы.

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